Resmi Menikah, Inilah 5 Fakta Cho Eun Jung, Istri Aktor Drama Korea So Ji Sub, Beda Usia 17 Tahun

Mengaku Telah Setahun Pacaran, Intip Foto-foto Kencan Manis So Ji Sub dengan Reporter Cho Eun Jung

POS-KUPANG.COM - Aktor ternama Korea Selatan So Ji Sub, diusianya yang menginjak 43 tahun pada November mendatang, ia akhirnya resmi menikah.

Kabar bahagia ini datang dari Ji Sub yang telah melabuhkan hatinya kepada seorang reporter muda Cho Eun Jung.

Banyak yang penasaran tentang sosok Cho Eung Jung yang bisa menaklukan hati pemain film Be With You ini.

Berikut 5 fakta Cho Eun Jung, dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/4/2020).

1. Pembawa acara game online

Cho Eun Jung mengawali kariernya di dunia televisi dengan menjadi pembawa acara game online League of Legends di TV kabel OGN pada 2014. Kariernya di dunia televisi terus melambung. Pada 2016 hingga 2018 dia menjadi pembawa acara One Night of Entertainment di SBS.

2. Berawal dari wawancara film

Pertemuan pertama Cho Eun Jung dengan So Ji Sub terjadi di acara “E-news Exclusive” pada Maret 2018.

Ketika itu Cho Eun Jung mewawancarai So Ji Sub yang sedang mempromosikan film terbarunya ketika itu, Be With You.

Aktris Son Ye Jin, lawan main So Ji Sub di Be With You, menjadi saksi pertemuan itu.

Cho Eun Jung dan So Ji Sub bertemu kembali dalam sebuah acara yang juga dihadiri teman-teman mereka.

Rupanya saat itulah kedekatan mereka dimulai. Namun hubungan mereka tidak terpantau media sampai sekitar satu tahun kemudian ketika Dispatch merilis foto-foto mereka sedang berdua.