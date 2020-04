Sinopsis Drama Korea Terbaru Park Min Young & Seo Kang Joon When the Weather is Fine

POS-KUPANG.COM - Sinopsis Drakor When the Weather is Fine tayang mulai 24 Februari 2020.

When the Weather is Fine dibintangi oleh Park Min Young dan Seo Kang Joon.

Drama ini tayang menggantikan Drakor Drama Festa: Hello Dracula yang sudah tamat.

Nantinya, setelah When the Weather is Fine tamat, Drakor Model Detective akan tayang.

When the Weather is Fine disutradarai oleh Han Ji Seung dan ditulis oleh Han Ga Ram.

Ceritanya diadaptasi dari novel karya Lee Do Woo.

Drakor ini tayang di JTBC setiap Senin dan Selasa pukul 21.30 KST.

Ini merupakan Drakor genre romantis dengan jumlah episode 16.

Sinopsis When the Weather is Fine

Hye Won adalah seorang wanita biasa dengan karakter baik.

Ia memainkan cello sejak kecil.