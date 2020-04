Jangan Tersiksa Karena Corona!Lihat Keluarga Ini Tetap Asik Main TikTok Saat Isolasi karena Covid-19

Satu keluarga itu bermain TikTok saat masih mengenakan seragam rumah sakit.

satu keluarga main Tim Tok saat di RS karena positif Covid-19, senang lakukan ini pasca sembuh (Twitter @errikaaaaaaa)

Tetapi, Erika, anak sulung dari keluarga itu menyatakan bahwa ada alasan mengapa ia dan keluarganya main TikTok saat masih diisolasi.

Menurutnya, main TikTok saat diisolasi di rumah sakit ini sebagai hiburan di tengah kepenatan dan kebosanan karena diisolasi akibat Covid-19.

Tak hanya itu, main TikTok juga ditunjukkan demi saling menguatkan satu sama lain.

"Even though kitorg positive covid , kitorg as a family will go through this together

plus health condition kitorg okay je ,, here’s a tiktok we made to entertain ourselves kt hosp tu haha,"

(Meski kita positif Covid-19, kita sebagai keluarga akan memaluinya bersama

Plus kondisi kesehatan kita pun baik-baik saja. Jadi, inilah TikTok kita buat untuk menghibur satu sama lain di rumah sakit)," tulis Erika, di akun Twitternya @errikaaaaaaa, 27 Maret 2020 silam.

Akhirnya, setelah cukup lama berada di rumah sakit dan diisolasi, satu keluarga itu pun dinyatakan sembuh.

Bahkan satu keluarga asal Malaysia ini diperbolehkan pulang, Senin (6/4/2020) lalu.