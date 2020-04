Tragis, Kecelakaan Lalu Lintas di Maumere-Sikka Cabut Nyawa Nikolaus Nong Susar, Ini Kronologinya

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Aris Ninu

POS KUPANG, COM, MAUMERE - Peristiwa laka lantas kembali merenggut nyawa pengguna jalan.

Laka lantas kembali terjadi di ruas jalan Maumere-Larantuka, tepatnya di Desa Nanga Tobong, Kecamatan Wae Gete, Sikka, Minggu (5/4) sore.

Di mana kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol EB 6129 BL dan Honda Beat No. Pol EB 6099 BN.

Data yang diperoleh Pos Kupang di Mapolres Sikka, Senin (6/4) siang, menyebutkan, adapun identitas pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter dan Honda Beat serta saksi.

Pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol EB 5129 BL, yakni Nikolaus Nong Susar (29), warga Watubala, Desa Wairterang, Kecamatan Waigete, tewas atau meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Sementara pengendara sepeda motor honda Beat No. Pol EB 6099 BL bernama Rudi (24), warga Kolibuluk, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Sikka. Sedangkan saksi dalam kasus itu tiga orang.

Menurut keterangan para saksi, Minggu (5/4), sekitar pukul 18.00 wita, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol EB 5129 BL VS pengendara sepeda motor honda Beat No. Pol EB 6099 BN.

Kejadian tersebut berawal dari pengendara sepeda motor honda Beat melaju dari arah Larantuka (Timur) menuju arah Maumere (Barat) dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di TKP, pengendara Sepeda motor honda Beat langsung menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter yang melaju dari arah Maumere (Barat) menuju arah Larantuka (Timur) dengan membonceng Theresia Anggelita bersama anaknya Agustinus Alberto sehingga para korban terjatuh dari sepeda motor dan terseret di aspal hingga tidak sadarkan diri.

Sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter atas nama Nikolaus Nong Susar meninggal dunia di TKP.

Akibat kejadian itu, pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter, Nikolaus Nong Susar mengalami patah tulang kaki kiri, patah rulang lengan tangan kiri, patah tulang paha kaki kiri, patah tulang leher dan meninggal dunia.

Pengendara sepeda motor honda beat mengalami luka lebam pada kepala, luka lecet pada dagu, luka lecet pada pelipis mata kiri, luka lecet pada lutut kaki kiri dan lutut kaki kanan, luka lecet pada pergelangan kaki kiri.

Sementara yang dibonceng, Theresia mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri, luka gores pada paha kaki kiri, luka robek pada punggung kaki kiri, luka robek pada bibir bawah sebelah kiri. Anak korba, Agustinus mengalami luka cecet pada dahi dan luka lecet pada tangan kiri.

Tindakan kepolisian sesudah kejadian, yakni menerima laporan, mendatangi TKP, mengantar para korban ke Puskesmas Waigete dan mengamankan Barang Bukti berupa Sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol EB 5129 BL dan sepeda motor honda Beat No. Pol EB 6099 BN serta mencatat identitas para pengendara sepeda motor yang dibonceng dan saksi.*