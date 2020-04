Rocky Gerung Ungkap Keraguan Soal Keseriusan Luhut Pandjaitan 'Marah' ke Said Didu, Ungkap Hal ini

POS-KUPANG.COM - Rocky Gerung angkat bicara soal polemik yang terjadi antara Said Didu dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Dilansir dari Kompas.com. baru-baru ini, melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan akan menuntut mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, atas pernyataan yang dianggap menyudutkan dirinya.

Rocky Gerung sendiri mengaku kurang begitu yakin jika LBP akan serius menanggapi pernyataan Said Didu. Menurut bintang ILC TV One, ia kurang percaya jika LBP punya waktu untuk mengikuti channel YouTube Said Didu.

"Kan beliau sibuk untuk koordinasi kebijakan, memastikan bahwa investasi tidak boleh menurun," ujar Rocky Gerung dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (5/4/2020).

Rocky Gerung menduga jika ada orang yang iseng membisikan sesuatu kepada juru bicaranya sehingga juru bicara LBP punya ide untuk menegur dan meminta maaf.

"Mungkin sekali ada yang iseng bisikin sesuatu ke juru bicaranya, juru bicaranya tiba-tiba punya ide untuk menegur dan minta maaf. Saya kurang yakin LBP punya itensi yang begitu jauh untuk memperkarakan Said Didu, karena Said Didu memberikan kritik yang biasa sekali kepada pejabat bukan kepada individu," ucap Rocky Gerung.

Rocky menambahkan kemungkinan juru bicara Menko Luhut memakai diskres yang berlebihan sebagai juru bicara dan menilai juru bicara Menko Luhut salah bicara. "Mungkin jubir LBP ini salah bicara. Juru bicara memancing psikologi publik yang sudah lama menggendap lama," tutur Rocky.

Rocky kemudian memberikan contoh tentang beredarnya meme LBP di media sosial namun LBP tidak memberikan reaksi apa-apa alias tenang-tenang saja. Menurut Rocky, kemampuan kekuasaan untuk merawat apa yang disebut akal sehat menghadapi kritik belum sampai.

Rocky Gerung pun memprediksi jika dalam waktu dekat Menko Luhut akan mengadakan konferensi pers dan santai dalam menanggapi kasus ini.

"Saya rasa sebentar lagi Pak Luhut akan konferensi pers dan bilang ya sudah-lah itu biasa, tak ku pedulilah," ujar Rocky.