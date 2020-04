Menyedihkan, di Lampung, Istri dari Pasien Positif Corona dianggap Aib dan Diteror

POS-KUPANG.COM | LAMPUNG - Anggapan yang terjangkit virus corona adalah aib menjadi dampak sosial yang tidak bisa terhindarkan.

Stigma itu mengakibatkan orang-orang terdekat pasien positif, mulai dari pasangan hingga keluarga dikucilkan dan dipandang sebagai pembawa aib oleh warga setempat.

Cerita mengenaskan ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana.

"Kejadian, istri salah satu pasien positif, mungkin ada tetangga yang tahu suaminya positif, lalu keluarganya diteror," kata Reihana melalui pesan WhatsApp, Kamis (2/4/2020).

Teror yang diterima keluarga pasien positif corona itu antara lain dilarang keluar rumah meski itu membeli kebutuhan hidup saat isolasi mandiri hingga dikucilkan.

Saking kesalnya menerima perlakuan dari tetangga, keluarga pasien positif corona ini pun marah.

Salah satu keluarga pasien positif di Bandar Lampung bahkan mengancam hendak membakar rumahnya sendiri lantaran diteror oleh para tetangga.

"Katanya, kenapa kamu orang larang saya keluar, nanti saya bakar sekalian rumah ini," kata Reihana menirukan istri pasien positif corona tersebut.

Menurut Reihana, berkaca dari peristiwa tersebut, pihaknya sangat berhati-hati untuk tidak mengungkap data pribadi, by name by address pasien positif corona.

Pun begitu dengan orang-orang yang di-tracing.

"Itu peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan. Jadi, kami berhati-hati mengeluarkan data by name by address, bukan karena kami mau meng-keep nama pasien tersebut. Covid-19 bukan aib, masih bisa disembuhkan," kata Reihana.