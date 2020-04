Comeback Lee Min Ho Bintangi The King: The Eternal Monarch, Deretan Drama Terpopuler Ada The Heirs

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Aktor ganteng asal Korea Selatan Lee Min Ho menandai comeback di dunia hiburan dengan drama terbarunya yang berjudul "The King: The Eternal Monarch".

Lee Min Ho membintangi drama bergenre fantasi tersebut bersama Kim Go Eun.

Drama Korea "The King: The Eternal Monarch" akan premiere di SBS pada 17 April 2020 mendatang.

Sebelum "The King: The Eternal Monarch," Lee Min Ho telah terlebih dahulu membintangi beberapa film maupun drama.

Lee Min Ho memulai kariernya dengan memerankan beberapa peran kecil di "Nonstop 5" dan "Recipe of Love" tahun 2004/2005 lalu.

Namun debut resminya ialah perannya sebagai Park Du-hyun di drama EBS "Secret Campus" tahun 2006.

Lee Min Ho mulai meraih ketenaran saat ia membintangi drama "Boys Over Flowers" tahun 2009 lalu.

Perannya sebagai Gu Jun-pyo sukses memikat hati banyak penonton.

Selain "Boys Over Flowers," ada pula drama-drama fenomenal yang dibintanginya, seperti Personal Taste, City Hunter, The Heirs, dan Legend of the Blue Sea.