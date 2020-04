BI Saran Optimalkan Non Tunai Untuk Pembelian, Cegah Covid-19

POS-KUPANG.COM |KUPANG - Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengharapkan agar masyarakat bisa mengoptimalkan alat pembayaran non tunai untuk pembelian kebutuhan sehari-hari.

"Bijak bertransaksi untuk mencegah Covid-19," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja dalam materi disampaikan dari Bank Indonesia Perwakilan NTT, Selasa (31/3) dalam WhatsApp (WA) Group.

Dalam rilisnya, Nyoman Ariawan mengatakan, dari sisi non tunai, BI dan industri melakukan upaya meningkatkan transaksi nontunai.

"Penggunaan non tunai menggunakan uang elektronik, mobile banking, internet banking dan QRIS untuk mendukung work from home (WFH) dan social distance. Termasuk melalui perpanjangan masa berlakunya MDR QRIS sebesar 0 persen yang berlaku hingga 30 September 2020. BI turut mendukung program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial melalui gerakan non tunai," ujarnya.

Selanjutnya di sistem pembayaran, KPw BI NTT dan perbankan menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis dan mendorong penggunaan pembayaran non tunai

Dijelaskan, agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman maka BI menetapkan tiga langkah kebijakan meminimalisir penyebaran Covid-19 melalui uang Rupiah.

Pertama, pengaturan setoran uang yang diterima dari perbankan atau Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) yakni karantina uang selama 14 hari, penyemprotan disinfektan dan pengolahan atau distribusi kembali kepada masyarakat.

Kedua, penguatan higienitas sumber daya manusia dan perangkat pengolahan uang Rupiah.

Ketiga, koordinasi dengan perbankan atau PJPUR untuk menerapkan langkah-langkah pengolahan uang rupiah dengan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

"BI memastikan bahwa uang Rupiah yang didistribusikan kepada masyarakat adalah uang Rupiah yang telah melalui proses pengolahan khusus guna meminimalisir penyebaran Covid-19. BI bekerjasama dengan perbankan memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan uang tunai dilakukan secara front loading. Perlu diketahui bahwa ketersediaan uang tunai mencapai enam bulan untuk kebutuhan uang beredar," ujarnya.