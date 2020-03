Daftar Artis Korea Selatan Donasi Cegah Corona, Hyun Bin hingga Tzuyu TWICE, So Ji Sub Rp 3,7 Miliar

POS-KUPANG.COM - Daftar Artis Korea Selatan yang Berdonasi Cegah Corona, dari Hyun Bin hingga Tzuyu TWICE, So Ji Sub Rp 3,7 Miliar!

Ratusan selebriti dan idol K-Pop memberikan donasi untuk membantu pencegahan dan pemulihan kasus virus corona (Covid-19) di Korea Selatan.

Tak hanya berupa uang, mereka juga mendonasikan masker, hand sanitizer, vitamin, hingga makanan.

Dirangkum Tribunnews dari Soompi, hingga 5 Maret 2020 lalu, tercatat 119 selebriti Korea Selatan melakukan donasi.

Diketahui, kasus Covid-19 di Korea meningkat drastis dalam kurun waktu dua minggu pada Februari 2020 lalu.

Tercatat, hingga Kamis (19/3/2020), jumlah kasus corona di Korea mencapai angka 8.565.

Dengan 91 pasien dinyatakan meninggal akibat wabah ini.

Meski sempat meningkat drastis, pemerintah Korea berhasil menekan pertumbuhan laju kasus corona.

Sempat berada di peringkat tiga besar negara paling banyak terjangkit, kini kasus corona di Korea Selatan perlahan menurun.