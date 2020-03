Adik Raffi Ahmad Dicibir Hidup Cuman Numpang, Nisya Ahmad Ungkap Kekayaan Suami, Siapa Andika Rosadi 

Adik Raffi Ahmad Dicibir Hidup Cuman Numpang, Nisya Ahmad Ungkap KekayaanSuami, Siapa Andika Rosadi?

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Adik Raffi Ahmad Dicibir Hidup Cuman Numpang, Nisya Ahmad Ungkap KekayaanSuami, Siapa Andika Rosadi?

Adik Raffi Ahmad, Nisya Ahmad sering disebut benalu oleh netizen.

Hal tersebut karena meski sudah memiliki suami dan anak, Nisya Ahmad ini masih tinggal dan numpang hidup di rumah Raffi Ahmad.

Tak terima dengan ucapan tersebut, Nisya Ahmad langsung bergerak bongkar harta kekayaan suaminya, Andika Rosadi.

Saat Nisya Ahmad membongkar keayaan sang suami, Syahnaz Sadiqah adik bungsunya berikan reaksi tak terduga.

• Teman Rocky Gerung Ungkap Kondisi Pemerintahan Jokowi, dari Vaksin Corona hingga Buzzer Rp 72 Miliar

• Duh, Raffi Ahmad Disebut Maruk Gegara Hal Ini, Begini Reaksi Nagita Slavina, Ari Lasso Malah Memuji

Dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Insert Trans TV, sang asisten mulanya menyindir Nisya Ahmad dengan menyebut beberapa komentar nyinyir netizen.

"Banyak netizen bilang kalau teteh ini benalu," ujar asisten.

Tak hanya asisten, sang adik Syahnaz Sadiqah pun ikut menyindir Nisya Ahmad.

"Alias be to the na lu, benalu," timpal Syahnaz Sadiqah