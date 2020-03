Tangkal Virus Corona, Mulai Hari Jumat, Depok Town Square Tutup,Ini Daftar Mal di Jakarta yang Tutup

POS-KUPANG.COM | DEPOK - Pusat perbelanjaan Depok Town Square di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, akan tutup mulai Jumat (27/3/2020) hingga Kamis (9/4/2020).

Marketing Communications Manager Depok Town Square, Ferry Nurdin berujar, penutupan akan dilakukan seiring dengan instruksi mengurangi kerumunan guna menekan penularan Covid-19 atau virus corona.

"Benar. Namun beberapa gerai masih buka, khusus untuk kebutuhan sehari-hari," kata Ferry ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (26/3/2020) malam.

Ia berujar, beberapa gerai yang masih buka adalah supermarket dan farmasi di Depok Town Square, seperti Hypermart dan Boston Pharmacy.

Sejumlah gerai makanan dan minuman juga tetap buka.

"Namun hanya melayani take away (bawa pulang), tidak melayani dine in (makan di tempat)," kata Ferry.

Sebagai informasi, per Kamis (26/3/2020) sudah ada 20 pasien positif virus corona Covid-19 di Depok dengan 1 korban jiwa dan 4 orang berhasil sembuh.

• Wabah Virus Corona, Luna Maya Nonton Drakor Crash Landing on You, Seteru Syahrini Ini Kangen Ariel?

• 5 Daftar Respesi Nikahan Ini Dibubarkan Polisi Sebab Bahaya Virus Corona, Yakin Masih Mau Pesta?

• Meningkat Pesat! Pasien Sembuh dari Virus Corona atau Covid-19, Berikut Daftarnya



Ilustrasi virus corona ( Covid-19) (shutterstock)

Selain itu, kini terdapat 162 pasien yang masih diawasi dan 462 orang yang masih dalam pemantauan terkait Covid-19.

Pemerintah terus menggaungkan instruksi agar warga tetap bertahan di dalam rumah selama pandemi Covid-19 untuk memutus rantai penularan, kecuali terpaksa keluar rumah untuk kebutuhan mendesak.