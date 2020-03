Zaskia Gotik Tengah Mabuk Asmara,Eks Isteri Sirajuddin Mahmud Semprot Netizen Gegara Disindir Begini

Pedangdut yang dikenal dengan goyang itik tersebut akhirnya mengumumkan jalinan asmaranya dengan seorang pengusaha asal Kalimantan bernama Sirajuddin Mahmud setelah sempat menjomblo usai putus dari Vicky Prasetyo

Bukan sembarangan, Sirajuddin Mahmud ternyata merupakan mantan suami dari artis FTV terkenal, Imel Putri Cahyati.

Dari pernikahan sebelumnya, pengusaha asal Balikpapan, Kalimantan Timur tersebut dikaruniai seorang putri.

Hubungan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud sendiri terungkap lewat unggahan Instagram sang pedangdut @zaskia_gotik pada Selasa (17/3/2020) lalu.

Pelantun 'Satu Jam Saja' itu memamerkan potretnya saat merayakan ulang tahun sang pujaan hati lewat sebuah pesta kejutan.

Tak lupa, Zaskia Gotik juga menyertakan pesan berisi ucapan selamat ulang tahun untuk sang kekasih.

“Happy birthday to wonderful man I love! Wishing you a delighful year sayang, thank you for who you are and all that you do. I love U,” tulisnya di kolom caption.

Instagram/zaskia_gotix Zaskia Gotik pamerkan pacar barunya, Sirajuddin Mahmud

Sayangnya kebahagiaan serupa justru tak dirasakan oleh mantan istri Sirajuddin Mahmud, Imel Putri Cahyati.

Berbanding terbalik dengan Zaskia Gotik yang tengah berbunga-bunga, Imel Putri Cahyati baru-baru ini justru kepergok beradu pendapat dengan seorang netizen.