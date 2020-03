Frid Ndiwa Bersyukur UNBK di SMK Negeri 1 Aesesa Aman dan Lancar

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Sebanyak 407 siswa kelas XII SMK Negeri 1 Aesesa di Kota Mbay Kabupaten Nagekeo mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK).

UNBK digelar di SMK Negeri 1 Aesesa Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo sejak Senin (16/3/2020) hingga Kamis (19/3/2020).

UNBK dalam satu dihari dilaksanakan tiga sesi. Sesi pertama dimulai pukul 07.30 Wita hingga 09.30 Wita. Sesi II pukul 10.30 Wita hingga 12.30 Wita dan sesi III pukul 14.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita.

Penanggungjawab UNBK SMK Negeri I Aesesa, Frid Ndiwa, kepada POS-KUPANG.COM, menyebutkan, jumlah Komputer yang disiapkan yaitu 155 unit.

Lab 1 per sesi 50 orang, Lab 2 per sesi 50 orang dan Lab 3 per sesi 36 orang.

Jumlah peserta UNBK 407 terdiri dari Jurusan Listrik 28 orang, TKJ 87 orang, Jurusan Mekanisasi 16 orang, Jurusan Perikanan 17 orang, Jurusan Horti 34 orang, Jurusan Ruminansia 51 orang, Jurusan Unggas 21 orang, Jurusan THP 30 orang, Jurusan Akuntansi 45 orang, Jurusan Otomotif 58 orang dan Jurusan Elektro 20 orang.

Frid mengaku bersyukur karena pelaksanaan UNBK selama kurang lebih empat berjalan aman dan lancar.

"Puji Tuhan pelaksanaan UNBK di SMK Negeri I Aesesa berjalan aman dan lancar," ungkap Frid.

Frid mengaku keberhasilan suksesnya UNBK tersebut berkat dukungan semua pihak di lembaga SMK Negeri I.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah, guru-guru teknisi, pengawas dan siswa-siswi yang telah membantu pelaksanaan UNBK tersebut. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)