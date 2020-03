Wabah Corona Merebak Ruang Operator STIM Kupang 'Diisolasi'

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ruang operator Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang ( STIM Kupang) diisolasi untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Wakil Ketua II Bidang Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya, STIM, Penina Nufninu mengatakan, saat ini ruang operator menjadi titik fokus karena banyak mahasiswa berurusan dengan operator dalam mengurus berbagai keperluan seputar perkuliahan.

Untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan, prosedur tersebut mau tidak mau harus dilakukan, demikian kata Penina.

Ketika POS-KUPANG.COM menyambangi Sekolah Tinggi tersebut pada Selasa (17/3/2020), terlihat beberapa mahasiswa berlalu lalang di sekitar kampus.

Menurut Penina, mahasiswa baru mendapatkan edaran hari ini. Edaran terbebut adalah bentuk tindak lanjut dari Surat Edaran Mendikbud No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease ( Covid-19) di Perguruan Tinggi, Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan, Surat Sekjen Mendikbud No. 35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Penyebaran Corona Virus Disease ( Covid-19), dan Hasil Rapat Pimpinan LLDIKTI Wilayah VIII pada hari Senin, 16 Maret 2020.

Isi edaran tersebut antara lain menghimbau dosen dan mahasiswa untuk melakukan proses perkuliahan secara online sejak tanggal 17-28 Maret 2020.

Proses perkuliahan tatap muka akan kembali dimulai pada tanggal 30 Maret 2020 dimana langsung diselanggarakan Ujian Tengah Semester (UTS). (Laporan wartawan POS- KUPANG.COM, Ella Uzu Rasi)