Setelah positif terpapar virus corona, Bayi baru lahir di Inggris mulai pulih, ibunya?

POS-KUPANG.COM - Covid-19 atau virus corona benar-benar tak pandang bulu. Bayi baru lahir pun dijangkitinya.

Seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (15//3/2020), bayi baru lahir di Inggris dilaporkan positif virus corona. Menjadikannya kasus termuda yang melanda Negeri "Ratu Elizabeth".

Ibu dari si bayi beberapa hari sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit dengan dugaan pneumonia. Dia positif corona setelah hasilnya keluar sesaat setelah bersalin.

Keduanya dilaporkan dirawat di lokasi yang berbeda. Bayi yang baru lahir itu dirawat di Rumah Sakit North Middlesex, sedangkan sang ibu dibawa ke bagian infeksi khusus.

Berdasarkan pemberitaan The Sun via Daily Mail, Minggu (15/3/2020), si bayi kini sudah melewati masa bahaya dan mulai pulih dari virus corona.

Diyakini, bayi tersebut tertular melalui bersin atau batuk, dan segera menjalani pemeriksaan virus SARS-Cov-2 tak lama setelah dilahirkan.

The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists mengimbau, bayi yang berada dalam kondisi sehat tidak boleh dipisahkan dari ibunya supaya bisa disusui.

Otoritas kesehatan juga menyatakan, perempuan hamil dan bayi mempunyai risiko rendah tertular SARS-Cov-2, dan kemungkinan menderita gejala ringan.

Hingga Senin (16/3/2020), Inggris telah melaporkan 1.391 kasus penularan patogen yang menyebabkan penyakit Covid-19, dengan 35 orang meninggal.