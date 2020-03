Buka Lebih Awal, Leet Sky Tawarkan All You Can Eat Murah Banget

Leet Sky buka lebih awal untuk tawarkan paket all you can eat "Fast and Various".

POS-KUPANG.COK | KUPANG -- Leet Sky Dining and Lounge atau yang biasa disebut dengan Leet Sky merupakan salah satu outlet yang terletak di lantai 18 Aston Kupang Hotel & Convention Center.

Karena berada di lantai tertinggi, Leet Sky merupakan lounge tertinggi di Kota Kupang. Maka dari itu mendekati matahari terbenam, Leet Sky dipenuhi oleh para tamu dan pengunjung yang datang untuk menikmati sunset.

Namun karena permintaan dari para tamu hotel dan para pengunjung, per 2 Maret lalu, Leet Sky buka lebih awal untuk menawarkan paket all you can eat yang bernama "Fast and Various".

Paket ini ramah di kantong masyarakat. Namun tidak hanya untuk all you can eat, Leet Sky juga terbuka jika ada pengunjung yang ingin datang untuk sekedar nongkrong menghabiskan waktu sambil menikmati kopi atau sajian minuman dan makanan A la carte lainnya.

Buka mulai pukul 12.00 siang, Leet Sky hadir dengan paket makan sepuasnya seharga Rp 55.000 nett per orang, dimana dengan harga tersebut para pengunjung sudah dapat menikmati seluruh sajian yang dihidangkan mulai dari makanan pembuka, hidangan utama, soup hingga makanan penutup beserta dengan air mineral dan es buah.

PR Officer, Viona Alamand, Minggu (15/3/2020), menyebutkan menu yang disajikan-pun berganti setiap harinya.

Maka dari itu, paket makan all you can eat ini tidak akan membosankan untuk dinikmati setiap hari sambil menikmati pemandangan kota Kupang dan Teluk Kupang sepanjang mata memandang.

Salah satu pengunjung yang sedang menikmati Fast & Various bersama dengan rekan kerjanya, mengatakan bahwa paket makan ini sangat menjawab untuk masyarakat yang ingin makan dengan harga yang murah namun tetap kenyang dan enak.

"Ini paketnya OKS banget, dan memang semua makanannya enak," tutur Ibu Hanny yang bekerja di Dinas Pariwisata Provinsi NTT ini.

Sementara di kesempatan yang lain, pengunjung dari Bank Sinar Mas mengatakan bahwa Fast and Various sangat recommended untuk menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman di jam singkat makan siang.

"Ini makanannya sangat recommended dan tempatnya juga asik," kata Fitria Basuki dari Bank Sinarmas.

Diharapkan dengan paket makan siang Fast & Various ini, Aston Kupang Hotel dapat memberikan pilihan makan siang yang lebih beragam bagi seluruh warga Kupang dengan harga yang terjangkau namun lengkap dan enak.

Selain itu diharapkan masyarakat yang datang ke Leet Sky dapat sedikit refreshing dengan view yang ditawarkan dari Lantai 18 Aston Kupang Hotel di siang hari. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)