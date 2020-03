JADWAL ACARA TV Jumat 13 Maret 2020, Bioskop Trans TV: The Equalizer, Samudra Cinta SCTV

POS-KUPANG.COM - Simak jadwal acara TV dan jadwal film hari Jumat 13 Maret 2020 ini.

Antara lain di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar, ANTV dan MNC TV.

Ada banyak tayangan menarik hari ini di layar kaca televisi Anda.

Di Trans TV misalnya, dalam rangka HUT Transmedia, dihadirkan koser NCT Dream bertajuk Spesial Korean Wave.

Tak hanya itu, Bioskop Trans TV juga menghadirkan film The Aqualizer dan film Get The Gringo.

Sementara di GTV, pada malam hari akan hadir film Cliffhanger dan film Match Game.

Banyak lagi tayangan menarik lainnya di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar, ANTV dan MNC TV.

Berikut jadwal acara TV dan jadwal film hari Jumat 13 Maret 2020 ini dilansir dari mncvision.id:

Jadwal Acara Trans TV Jumat 13 Maret 2020

01:00 CNN Night News

01:30 CNN Sports

02:30 Sinema Indonesia

05:00 Islam Itu Indah

06:30 Insert Pagi (L)

07:30 CNN Indonesia

08:30 Pagi-Pagi Pasti Happy

10:00 Nih Kita Kepo