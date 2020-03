Raisa: Takut Juri

POS-KUPANG.COM - Tiara Anugrah akhirnya mendapatkan kesempatan berduet dengan penyanyi Raisa membawakan lagu "Kali Kedua". Duet Tiara dan Raisa terwujud di atas panggung Konser Kemenangan Indonesian Idol X, Senin (9/3/2020) malam.

Dengan suara keduanya yang merdu, penonton pun terhanyut akan suasana. Tampil anggun, Raisa menggunakan gaun abu-abu gemerlap. Sedangkan, Tiara tampil menggunakan gaun berwarna putih.

Tidak sedikit penonton yang hadir pun mengabadikan momen keduanya bernyanyi. Bernyanyi di depan dewan juri, Raisa pun mengaku tegang.

"By the way, aku tegang banget nyanyi di depan juri, aku takut," kata Raisa di Konser Kemenangan Indonesian Idol X, Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Mendengar hal itu, Ari Lasso memberikan ledekan kepada Anang Hermansyah. "Pasti takut sama Mas Anang ya?" tanya Ari Lasso. "Sama semuanya," ucap Raisa.

Di sisi lain, Tiara mengaku senang bisa berduet langsung dengan Raisa yang merupakan idolanya. "Seneng banget, senengnya pol," ungkap Tiara.

Sebelumnya, pada babak audisi, beberapa dewan juri menyebut suara Tiara mirip dengan Raisa. Namun, Maia Estianty pun memberi nasihat agar Tiara bisa menjadi seperti Raisa, bukan suaranya mirip dengan Raisa.

Pada ajang Indonesian Idol X, Tiara keluar sebagai juara kedua. Sedangkan Lyodra Ginting berhasil menjuarai ajang pencarian bakar bernyanyi musim kesepuluh ini. (kompas.com)