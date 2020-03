Chord Gitar dan Lirik Lagu Agnez Mo 'Matahariku' Paling Banyak Dicari Intro Kunci F dan G

Chord kunci gitar dan lirik lagu Matahariku dari Agnes Monica.

Intro: F Dm G

Am Em F C

tertutup sudah pintu, pintu hatiku

Am Em F C

yang pernah dibuka waktu hanya untukmu

Dm C

kini kau pergi dari hidupku

Dm E

ku harus relakanmu walau aku tak mau

Am Em F C

berjuta warna pelangi di dalam hati

Am Em F C

sejenak luluh bergeming menjauh pergi

Dm C

tak ada lagi cahaya suci

Dm E

semua nada beranjak aku terdiam sepi

Am Em F C

dengarlah matahariku, suara tangisanku

Dm E

ku bersedih karna panah cinta menusuk jantungku

Am Em F C

ucapkan matahariku puisi tentang hidupku

Dm E

tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu

Am Em F C

berjuta warna pelangi di dalam hati

Am Em F C

sejenak luluh bergeming menjauh pergi

Dm C

tak ada lagi cahaya suci

Dm E

semua nada beranjak aku terdiam sepi

Interlude: F G C E

F G C E

F G

