Motivasi Wander Luiz Berlipat Jelang Bentrok Arema FC, Ini Alasan Bomber Persib Bandung Info

POS KUPANG.COM-- Pertandingan big match antara Arema FC vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (8/3/2020).

Jelang laga Arema FC vs Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2020 pekan kedua, penyerang Maung Bandung, Wander Luiz punya semangat dan motivasi berlipat.

Bagaimana tidak Wander Luiz baru saja memborong tiga penghargaan di pekan pertama Liga 1 2020.

Persib Punya Barisan Maut, Jika Geoffrey dan Wander Jadi Gabung, Duo Jangkung Siap Cetak Banyak Gol (istimewa)

Penghargaan tersebut meliputi pemain terbaik, selebrasi terbaik dan masuk daftar pencetak gol terbaik.

Dikutip TribunWow.com dari laman resmi klub, Sabtu (7/3/2020), Wander Luiz mengaku sangat bahagia atas penghargaan yang didapat.

Terlebih pencapaian tersebut didapat pada laga debutnya bersama Persib Bandung di kompetisi resmi Liga 1 2020.

Keberhasilan Wander Luiz mendapatkan tiga penghargaan tidak terlepas dari penampilan apik saat melawan Persela Lamongan.

Pemain asal Brasil itu menyumbang dua gol dan membawa Persib Bandung mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 3-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/3/2020).

"Ya, saya pastinya senang dengan semua ini. Ada tiga apresiasi di pekan ini (Best Player off The Week, Best Goal of The Week, dan Best Celebration of The Week)," ujar Wander Luiz.

Striker Persib Bandung, Wander Luiz merayakan gol yang dicetak ke gawang Persela Lamongan pada pekan perdana Liga 1 2020 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/3/2020). (Persib.co.id/Gregorius.A.K)

Meski begitu, raihan tersebut tidak membuat dirinya merasa jumawa dan berpuas diri.