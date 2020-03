SEDANG BERLANGSUNG Live OChannel! Live Streaming Persela vs PSIS, Link TV Online UseeTV Liga 1 2020

POS-KUPANG.COM - Laga Persela Lamongan vs PSIS Semarang via Live Streaming O Channel & Live Streaming Usee TV di Liga 1 2020 akan tersaji pada Sabtu (7/3/2020) sore ini.

Live Streaming Persela vs PSIS di lanjutan Liga 1 2020 dapat diakses di Live Streaming UseeTV di Live Streaming TV Online www.usee.tv & Live Streaming OChannel mulai pukul 15.30 wib.

Persela Lamongan vs PSIS Semarang tidak dapat disaksikan via siaran langsung atau Live Streaming Indosiar karena Indosiar. Link Live Streaming O Channel & Live Streaming Usee TV laga Persela vs PSIS Semarang dapat diakses di bagian berita ini.

Kedua tim sama-sama memperoleh hasil buruk, Persela dikalahkan tuan rumah Persib Bandung dengan skor telak 3-0.

Sementara PSIS juga mengalami nasib serupa, ditumbangkan Persipura Jayapura dengan skor 2-0.

Pelatih Persela Lamongan, Nil Maizar mengaku timnya siap menghadapi PSIS demi harga diri mengamankan nama baik tim Joko Tingkir di Liga 1.

"Karena pertandingan ini sangat menentukan untuk kelanjutan harga diri dan Lamongan sendiri," ujar Nil Maizar dikutip BolaSport.com dari Tribun Jateng.

Nil Maizar mengatakan telah mempersiapkan timnya sebaik mungkin setelah dibekuk Persib beberapa waktu lalu.

"Dan kami sudah perbaiki kesalahan kami sebelum pertandingan lawan PSIS. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan baik secara individu maupun tim saat lawan Persib, tidak akan terjadi lagi," tutur Nil.