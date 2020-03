Chord Gitar dan Lirik Lagu Kau dan Aku Jadi Satu dari KLa Project, Tak Kan Ada Yang Kuasa 

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kau dan Aku Jadi Satu KLa Project, Tak Kan Ada Yang Kuasa



POS-KUPANG.COM - Chord Gitar dan Lirik Lagu Kau dan Aku Jadi Satu KLa Project, Tak Kan Ada Yang Kuasa

'Kau dan Aku Jadi Satu Arungi Laut Biru' adalah sepetik lirik dalam lagu berjudul Menjemput Impian.

Lagu yang dipopulerkan oleh KLa Project ini dirilis pada tahun 2000 dalam album Klasik.

Chord 'Kau dan Aku Jadi Satu', KLa Project - Menjemput Impian:

Intro: C F C F C F

C Am F

Indah larik pelangi, seusai hujan membuka hari

C Am F

Samar dirajut mega, garis wajahmu lembut tercipta

F Am G F

Telah jauh kutempuh perjalanan

Dm Em F G

Bawa sebentuk cinta, menjemput impian

Int: C Am F