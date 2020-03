Bupati Niga Tegaskan Sumba Barat Siap menjadi Co-Host BBTF 2020

RAKOR -Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole saat rapat koordinasi Persiapan Co-Host BBTF 2020 bertempat di Lantai 2 The Hub Bali Restaurant, By Pass Sanur, Rabu (4/3/2020)

POS KUPANG. COM, DENPASAR- Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Co-Host BBTF 2020 bertempat di Lantai 2 The Hub Bali Restaurant, By Pass Sanur, Rabu (4/3/2020)

Sebagai tuan rumah rapat dihadiri Vice Chairman Commitee BBTF 2020 Tanto Ruwiyadi, Media Relation BBTF Ibu Yoke Dharmawan dan tim BBTF lainnya.

Turut mendampingi Bupati Sumba Barat, Kabid Pemasaran dan Penyuluhan Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mewakili Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumba Barat,Dominggus B. Mesa, S.S, ADC Bupati Sumba Barat ,Julius Yacob David Kayoda, S.STP.

Dalam rilis yang dikirim Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sumba Barat, Ridho Samani kepada Pos Kupang. Com, Rabu (4/3/2020), Bupati Niga Dapawole kepada Tim BBTF 2020 menegaskan bahwa Sumba Barat siap menjadi Co-Host BBTF 2020, berbagai hal berkaitan dengan persiapan sedang progress, dan dipastikan akan terus berjalan simultan dengan berbagai perkembangan terkini baik lokal Sumba Barat maupun kondisi Nasional dan regional Bali.

"Sejak menjabat sebagai Bupati Sumba Barat, saya sudah mengumandangkan agar Pemda Kabupaten se-Sumba bekerja sama dalam membangun daerah secara umum pulau Sumba, termasuk pembangunan sektor pariwisata,"kata Bupati Niga Dapawole.

Menurut Bupati Niga Dapawole, arahan Bapak Gubernur NTT agar dalam rangka penyelenggaraan event BBTF 2020 melibatkan pemda se- Sumba adalah ide brillian yang perlu disikapi oleh semua pihak, tentu karena Sumba Barat telah menandatangani MoU dengan BBTF sebagai Co-Host, akan disesuaikan secara baik agar 3 Pemda (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya ) dapat berpartisipasi dan juga berkontribusi pada event BBTF 2020 secara proporsional.

"Hal itu akan memungkinkan berbagai potensi pariwisata daerah pulau Sumba semakin tereksplore secara baik, muaranya pembangunan sektor pariwisata Sumba Barat dan Sumba umumnya akan lebih baik dan pasti akan meningkatkan kesejateraan masyarakat", harap Niga Dapawole.

Pada kesempatan rapat tersebut, Pers Relation BBTF Ibu Yoke Dharmawan memberikan apresiasi atas dukungan Pemda Sumba Barat melalui Bupati Sumba Barat kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah bersedia dan akan menjadi Co-Host BBTF 2020.

Ibu Yoke selanjutnya memaparkan kepada Bupati Sumba Barat dan peserta rakor bahwa BBTF 2020 akan dihadiri oleh 200 buyers dari berbagai negara, dan diharapkan akan ada penambahan lagi walaupun saat ini dunia lagi dilanda kehebohan dampak Virus Corona,tapi kondisi Bali tetap dan diharapkan akan nyaman dan kondusif.

Pada akhir rapat, disepakati dalam waktu dekat Tim BBTF akan turun ke Waikabubak untuk koordinasi lanjutan dan evaluasi progress persiapan Tim Kreatif BBTF Sumba Barat.

Menanggapi hal tersebut Bupati Niga Dapawole, memerintahkan Kabid Pemasaran dan Penyuluhan Wisata agar sekembali nanti segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata dan berbagai pihak agar persiapan Sumba Barat sebagai Co-Host BBTF dan rencana promosi bersama pulau Sumba pada event BBTF 2020 dapat berjalan baik.

Lebih lanjut Bupati Niga Dapawole mengingatkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumba Barat sebagai dinas teknis yang menangani kerja sama dengan Commitee BBTF lebih serius dan fokus agar semua rencana dan tahapan persiapan terlaksana", pungkas Niga Dapawole.(Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Gerardus Manyella)