Lihat Jadwal Lengkap Siaran Langsung Liga 1 2020, Sepekan Ke depan Mulai Hari Ini Info

Pemain Persela Lamongan, Rafael Gomes de Oliveira (Rafinha) saat dibayangi Pemain Barito Putera, Nazar Nurzaidin pada laga Persela vs Barito Putera di Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur, Senin (4/11/2019) malam.

POS KUPANG.COM--Kompetisi kasta teratas Indonesia, Liga 1 2020, akan bergulir mulai akhir pekan ini.

PT Liga Indonesia baru (LIB), selalu operator kompetisi telah merilis jadwal pekan perdana Liga 10 2020.

Jadwal Liga 1 2020 pekan perdana akan dibuka dengan duel tim sesama Jawa Timur, yakni Persebaya Surabaya vs Persik Kediri.

Ekspresi para pemain Persebaya usai mengalahkan Arema FC 4-2 di semifinal Piala Gubernur Jatim 2020, Selasa (18/2/2020) petang. (Instagram/officialpersebaya)

Laga Persebaya vs Persik dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (29/2/2020), pukul 18.30 WIB.

Ini akan menjadi pertemuan kedua tim pada tahun 2020 ini.

Live Streaming MNCTV Persebaya vs Bhayangkara FC Piala Gubernur Jatim 2020, Rabu 12/2 Jam 15.00 WIB. (Instagram/officialpersebaya)

Sebelumnya, Persebaya dan Persik sudah saling berhadapan di turnamen pramusim Piala Gubernur Jatim 2020.

Saat itu, Persebaya menang atas Persik dengan skor 3-1.

Selain Persebaya vs Persik, ada dua laga lain yang berlangsung pad hari yang sama, yakni Madura United vs Barito Putera dan Persiraja Banda Aceh vs Bhayangkara FC.

Pada hari berikutnya atau Minggu (1/3/2020), ada lima pertandingan yang akan berlangsung.

Persik Kediri juara Liga 2 2019 (Instagram persikfcofficial)

Dua di antaranya melibatkan tim tradisional Indonesia, Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Persib dan Persija sama-sama melakoni laga kandang pada pekan pembuka Liga 1 2020.