Dikabarkan Dekat dengan Didi Riyadi, Ayu Ting Ting Malah Umbar Kata Mesra dengan Ivan Gunawan

POS-KUPANG.COM - Postingan terbaru putri Abdul Rozak, Ayu Ting Ting mendadak disorot. Saat itu dia menampilkan fotonya bersama Ivan Gunawan.

Dari postingan Ayu Ting Ting itu, ibunda Bilqis Khumaira Razak itu mengucap cinta ke Ivan Gunawan.

Sementara di kolom komentar, ada Ivan Gunawan yang langsung membalas ucapan Ayu Ting Ting. Sebelumnya, Ayah Abdul Rozak menyinggung perihal jodoh ke ibunda Bilqis.

Bukan menjadi rahasia lagi jika Ivan Gunawan dan pedangdut cantik Ayu Ting Ting sering diisukan memiliki kedekatan spesial.

Apalagi, Ayu Ting Ting tak pernah absen memberikan dukungan penuh untuk Ivan Gunawan.

"Bersyukur dan beruntung bisa selalu dekat kamu, selalu bangga dengan semua karyamu yan enggak pernah kenal lelah untuk selalu menunjukan yang terbaik. Sukses selalu dalam segala hal, aku akan selalu ada dan selalu support kamu a. Luv muaaaaahhh super mega bintang heheheh," ujar pelantun lagu Alamat Palsu tersebut.

Namun, netizen justru salfok saat keduanya berbalas kata-kata mesra. Hal ini terlihat jelas dalam balasan Ivan Gunawan di kolom komentar.

"Thank you sudah hadir di sela-sela kamu sibuk. Love you so much," sahut Ivan Gunawan.

Sontak saja, kebersamaan keduanya itu pun langsung mencuri perhatian netizen jagat maya.