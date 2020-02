4 Hari Ashraf Sinclair Berpulang, Mertua BCL Tulis Pesan Menyayat Hati, Sebut Berat dan Sulit

POS-KUPANG.COM - Begini jeritan hati ibunda Ashraf Sinclair, Khadijah selepas kepergian suami BCL untuk selama-lamanya.

Empat hari kepergian Ashraf Sinclair, ibu mertua BCL, Khadijah masih sulit gambarkan bagaimana isi hatinya.

Sebagai seorang ibu, Khadijah rasakan betapa hatinya hancur saat sang putra Ashraf Sinclair harus menghadap Khalik terlebih dahulu.

Terlebih suami BCL ini diketahui tak pernah memiliki riwayat penyakit apapun.

Lewat akun Instagramnya, Khadijah menuliskan jeritan hatinya selepas kepergian Ashraf Sinclair untuk selama-lamanya.

Dalam unggahannya di akun Instagram @dida_sinclair, ibu mertua BCL ini mengaku bingung harus memulai dari mana untuk mengungkapkan isi hatinya yang hancur selepas ditinggal Ashraf Sinclair.

"I just dont know where to begin! Words are so heavy and hard to describe how I feel now,"

(Aku hanya tidak tahu harus mulai dari mana! Kata-kata sangat berat dan sulit untuk menggambarkan perasaanku sekarang), tulis Khadijah dalam kolom komentar keterangan foto unggahan tersebut.

Meski begitu, atas nama Ashraf Sinclair, Khadijah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah mengirimkan doa untuk anaknya itu.

Kedua orang Ashraf Sinclair (Instagram @ashrafsinclair)

"But what I must convey on behalf of my son, Ashraf, our heartfelt gratitude to everyone in this world who are sharing our grievance and feeling the pain with us on the departure of Ashraf Daniel b Mohamed Sinclair,"

(Tetapi apa yang harus saya sampaikan atas nama putra saya, Ashraf, terima kasih kami yang tulus kepada semua orang di dunia ini yang berbagi keluhan kami dan merasakan kepedihan dengan kami atas kepergian Ashraf Daniel b Mohamed Sinclair)" tulis Khadijah.

Meski bersedih, Khadijah sadar ia tak bisa melawan kehendak Tuhan.