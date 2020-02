POS-KUPANG.COM - Penampakan Asli Para Chaebol, Si konglomerat Korea Selatan, Sosoknya Sama dengan di Drama Korea?

Beginilah penampakan asli konglomerat asal Korea Selatan yang sering kali digambarkan menjadi sosok pria tampan di Drama Korea.

Banyak judul Drama Korea atau Drakor yang mengambil ide cerita dari kehidupan para 'Chaebol' atau konglomerat Korea Selatan.

Menjadi tokoh utama di Drakor, tak jarang sosok konglomerat Korea Selatan akan digambarkan memiliki paras rupawan dengan sederet aktor tampan yang menjadi pemeran utama.

Sosok konglomerat Korea Selatan ini pun pasti digambarkan tinggal di rumah besar berparas rupawan dan memiliki mobil mewah.

Setidaknya, begitulah gambaran Chaebol di drakor.

Ada beberapa aktor Korea Selatan yang pernah memerankan sosok Chaebol ini sebut saja Lee Min Ho di drama The Heirs dan Boys Over Flowers, Park Seo Joon di drama What's Wrong With Secretary Kim dan Park Hyung Sik di drama Strong Woman Do Bong Soon.

Drama terbaru yang baru saja selesai, Crash Landing on You juga mengambil latar cerita kehidupan para konglomerat Korea Selatan.

Poster terbaru drama Korea Selatan 'Crash Landing on You' yang diperankan Hyun Bin (soompi.com)

Di drakor itu, aktris Seo Ji Hye memerankan sosok Seo Dan, seorang Chaebol asal Korea Utara. Ibunya pemilik departemen store besar di Pyongyang dan sang paman adalah Jenderal Bintang Satu di militer Korea Utara.

Sementara, Son Ye Jin menjadi Yoon Se Ri yang lahir di keluarga kaya raya. Ia juga hampir menjadi penerus sang ayah mengurus Queen Groups.

Lantas, bagaimana sebenarnya kehidupan para Chaebol di Korea Selatan? Apakah mereka tampan dan jomblo seperti yang banyak diceritakan di kisah drakor? Mari kita simak artikel di bawah ini:

