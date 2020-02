Curhat Veronica Tan Pasca Ahok BTP Singgung Perselingkuhan dan Perceraian di Buku Barunya

POS-KUPANG.COM - Curhat Balasan Veronica Tan Saat Ahok BTP Bahas Perceraian di Buku Baru Suami Puput Nastiti Devi

Kisah perceraian Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) alias Ahok dengan Veronica Tan muncul saat suami Puput Nastiti Devi launching buku baru.

Dari buku tersebut, Ahok mengungkap pergulatan batinnya jelang perceraian dengan Veronica Tan. Suami Puput Nastiti Devi, BTP cerita banyak hal.

Veronica Tan mencurahkan perasaan di akun YouTube @herworld indonesia saat menerima kenyataan pengalaman hidup bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menikahi mantan ajudannya Puput Nastiti Devi pada Januari 2019.

Kalau move on itu harus positif. Hidup harus berjalan kan.

• Ahok Siap jadi Presiden, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan Punya Lawan Baru di Pilpres 2020

• Curhat Veronica Tan Balasan Saat Ahok Bahas Perceraian, Eks BTP: Sudah Terjadi Mau Diapain

• Ahok Marah Jokowi Saat Awal Masuk Penjara Rutan Mako Brimob, Sanggung Memaafkan Agar Lebih Tenang

• Mayoritas Warga Nilai Ahok Lebih Sukses dari Anies Baswedan Tangani Banjir Jakarta

• Ternyata Foto Masa Lalu Puput Nastiti Devi Mirip Veronica Tan, Inikah Alasan Ahok BTP Jatuh Cinta?

• Mayoritas Warga Nilai Ahok Lebih Sukses dari Anies Baswedan Tangani Banjir Jakarta

"Mau enggak mau, you have to go on, have to move on," kata Veronica dalam video yang tayang di akun YouTube @herworld indonesia pada Kamis, 14 Februari 2020.

Dalam video berdurasi 20 menit 15 detik itu, Veronica Tan seolah mengatakan perceraian dengan Ahok tidak ada gunanya untuk disesali. Ibunda dari Nathania Purnama itu menjadikan sebagai pelajaran hidup yang berharga.

"Sudah terjadi mau diapain, toh kita juga tidak bisa membalikkan waktu, ya udah maju terus cari solusinya apa gitu," ujar ibu tiga anak itu.

Meski demikian, Veronica berusaha bangkit melupakan masalah rumah tangga yang harus berakhir dengan perceraian.

"Kalau move on itu harus positif. Hidup harus berjalan kan. Kalau pun orang tua bertanya saya enggak apa-apa ma, saya enggak apa-apa pa. I think it,s good think to do," ujarnya.