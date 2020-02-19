Ini Nama Peserta Testing CPNS di Manggarai Hari Ketujuh Yang Lolos Passing Grade
Memasukki hari ketujuh seleksi CPNS di Kabupaten Manggarai, Selasa (18/2/2020) pagi hingga sore hari ada 204 peserta lolos passing grade saat u
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu
POS-KUPANG-COM-RUTENG-Memasukki hari ketujuh seleksi CPNS di Kabupaten Manggarai, Selasa (18/2/2020) pagi hingga sore hari ada 204 peserta lolos passing grade saat ujian SKD di Kantor BKPP Manggarai.
Hasil rekapan lima sesi ujian yang diperoleh POS-KUPANG.COM di Kantor BKPP Manggarai, Rabu (19/2/2020) pagi sebagai berikut :
A. Sesi Pertama :
1 .RITA AMALIA S.
2 .EVA AFIFAH
3. MARIA HELENTIKA AVIANA ASFAL
4. DERVIANA NOVALIANA OGOT
5 .SKOLASTIKA JUITA JENADUT
6. YUNITA ROSARI SION
7. EMERENSIANA APOLONIA JEHABUT
8 .MARIA TRISNAWATI BUNTANUS
9. DESIDERATA JEGALUS
10. ISABELLA REGINA NIKENSHI GANGGUT
11. VINCENSIA FLAVIANA JUITA
12. AGUSTINUS ASER
13 .ANDRIANI NOVIANA NAI
14 .PIUS YOHANES JEGAU
15 .YUNITA PAULINDA PUSPITASARI SUE
16 .MARIA SARCE KAVIA BHENGU
17. ELEONORA DESINTA SARIDEWI
18. PASKALIA ENDOSETRIANI ROMAS
19. YOSEFINA HELINORA SULASTRI MAGUNG
20. MARIA ROSA MYSTIKA WONGA WEKE
21. ELISABET FENTRIANI
22. BEATRIX JANE TOJONG PUTRI
23. YOSEPHINA MARIANA SONO
24. YOHANES ARYANTO KADU LEGE
25. MARGARETA YUNITA SAFRUDIN
26. KRISTIN NATALIA SIRI
27 .PUDENSIA EVANJELI DA
28. ROSALIA DEWISRITANTI JELANUNG
29. EMILIANI ASTRIVON KIMANG
30. YUSTINA EFRANCIANA UNDI
31. ROSALIA MISTIKA
32. MARIA OKTOVIANA DERO
33 .KRISTINA NOVYENI RISANTI MALA
34 .TRIVONI K. SURANI
35. GUSTI AGUS ADI JAYANTA
36. YULIANA PURNAMA SARI MIN
37 .LEONARDUS PATI SUWARTA
38. OKTAVIANA PAULA DIU
39 .STEPHANIA LAFIA NITA ODANG
40. VALENTINA SUSILA DENGGOT
41. MARIA GORETI WEDES
42. YOHANA FEBRIYANI JEBAGUT
43. MARIA SUNARTI OCE
44. MARIA MIKAELA CO'O MANA
45 .F. E. SORYWUTUN
B.Sesi Kedua :
1 .OSCARIANI PASERANG
2 .THERESIA OKTAVIANA SAKTI
3 .APOLINARIS HADIMAN JITANG
4 .YOHANA OVITIANA AKU GERA
5 .FLAVIANA NARTI GABUR
6 .MINARNI ANGGUNG
7 .PETRUS ALCANTARA MAMI
8 .YULIANTO NENOHAIFETO
9 .CRISTIANUS PURNAMA MANDAR
10 .IRMA TARULI SIBURIAN
11. MARIA WINFRIDA LIMO
12. TENY MAYERS GIDEON NATI
13. MARIA MAGDALENA RINI SANUL
14 .FILOMENA MEGASARI SOT
15. MARIA MERLINA JARAMU
16 .GORDIANO ROSANDY SETIOADI
17 .ALFONSA ARINA DANGGUR
18 .IGNASIUS RENALDO MAMPU
19. YEHEZKIEL EMANUEL
20. YAKOBETH NAISANU
21. WILFRIDUS JENADUN
22 .MARSELINA KURNIATI MUE
23 .ARYADY ABDUL RAZAK
24. ANASTASIA CHELSY TAMALA
25. LIBERTUS JOU NUSA
26 .GERVASIUS JE RAGA
C.Sesi Ketiga :
1 .ANGELA MARICI JANUARTI WIWUNG
2 .MARIA JESISKA YUNITA DONNY
3 .FLORA DANORA RATU KALE
4 .HERI IRWAN TEDY KANIS
5 .BENEDIKTUS AURELIUS S. NANU
6 .HERIBERTA PANDUL
7 .RODERIKUS KUCIK GANIS
8 .VALENTINA JUITA IPIMAS
9 .MARIA ERMELINDA ITU
10 .MARSELINA KURNIATI MANCUR
11 .MARIA PERAWANTI DAMAN
12 .BALTASAR MELKIOR GASPAR SAUT
13 .YOSEPHINA FATIMA IDAM ROGOT
14 .YOSEFA RINZANI NANDIA KABUT
15 .YUVINIANUS GREISANTO PRIMUS AJUN
16 .DOMINIKA JAWA UBA BALUN
17 .MARIA YOHANESTA WANGGA
18. VALENTINUS PARMAN
19 .MARIA YASNI YATI
20 .ARSENIUS VERSELI BAHALI
21 .ELISABETH MARIA JUITA
22 .NUR RAMLAH
23 .GRASILAN SABATINI LIMA
24 .MARGARETA IRMA INDRIANI OGOT
25 .RICKY YOHANES NOVENDRA
26 .ELISABET NOVEMBRIANA DAWA
27 .MONIKA DIAZ
28 .MARIA IVONI NOU
29 .MARIA AYUNINGSIA L. HADIMAN
30. MARIA DELVIANA NURDIANI
31 .MARIA ROSLINDA DEDE
32 .MARIA VIANE MILKA
33. URBANUS MADUR
34. MARIA OKTAVIA WEA
35. MERLINA SULARTI
36. ELISABETH NATALIA NGALA
D.Sesi Keempat :
1 .YOHANITA SRIANTI NATALIA MARU
2 .LUSIA HILDEGARDIS SUKACITA
3 .ELYSABETH INGRIDA LAWE
4 .WILFRIDUS DARMADI
5 .EUFARIA FIDELIA BINSAI
6 .MARIA IRMA SARI
7 .AMALIA ASTUTI NGAMBUT
8. TEODORA SELVIANA SANDUR
9. THERESIA MAUREEN DIMITRI
10 .SARTIKA MANJARARA
11 .FILOMENA ASNI GARA
12. ELFRIDUS MAKSIMIANUS JEHATU
13 .ANGELINA MALTY JEKAUT
14. MARIA GORETI PURNAMA
15. SIPRIANUS M. SURYANTO
16. ROBERTA WULANDARI TARTO
17 .MAGDALENA FATIMA MALI
18 .MARIA GAUDENSIA MANIL
19. NOVIA INDAH LYDIA NUWA
20 .VIRGULA SUSANTI GAMUL
21 .FLORENCHO JULIANDRO SELUS
22 .AGNES PRIMARTINA DALUNG
23. KRESENTIA APRILIANI BARUS
24. HERIBERTUS WANSI
25 .AGUSTINUS REDU KADHA
26 .NI KETUT SURATMI
27 .Y. FRANSISKA WULEULUNG
28 .NURFADLIA
29 .PHILIPUS JUASTILDY DASTI
30 .MARIA PRUDENSIANA MBOHONG
31 .YOHANES TODALANI KALUMBANG
32 .GREGORIUS SU GAGA
33 .RIKARDUS NENDI IRWANTO
34 .ELISABETH AGUNG
35 .GESELA MELIANI SARDI
36 .MARTINUS ANTUS
37 .QAEDATUL ZAHRO
38 .FRANSISKA ASTRIANI CAROLINA TANGGU
39. PATRISIA RATNAWATI JEMADUT
E.Sesi Kelima :
1 . MARIA LUSIA NDARALILA
2 .ANGELA BEATRIX TAKUT
3 .MARIA LESTARI ATI H. LADJAR
4. MARIA SKOLASTIKA RENILDIS
5 .ANGELINA VINCE
6 .EVODIANA ABOR
7 .PIRDIANI
8 .YULIANDRI NEFLINA AMBAL
9 .ADRIANUS LANGGING
10. VINSENSIUS LULU
11. SUSANA YUNAMEITA RAMBUNG
12. PATRICIA ALICE BELO ENDONG
13. HEDVIGA RUTH NDEHE
14. RICHARDUS KRISTIANUS OLLA GELANG
15. YOVITUS DANTO
16 .MARIA YENI SARNIYATI
17 .KATHARINA M. TREDI SAKA
18 .SKOLASTIKA INTAN CLAUDIA KARJON
19. THRESIA HERLINA ANAGENI
20 .KRISTINA SUTAMI NURASIH
21 .KRISTIANA PUTRI PRIHATININGSIH AMPUR
22 .MARGARETHA JUSPIANI DAPUNG
23 .AGUSTINUS BIDUAN
24 .WILHELMINA KEDHI WEA
25 .ROSWITA PASKALINA SANTAS
26 .FERDINANDUS NUBAT
27 .YOHANA FIFI ANIS
28 .WOLFHARDUS MATULESY LADUH
29 .HIRONIMUS JOSPIN
30 .VALERIA DIANA DAGUNG
31 .MARIA SELVIANA ODJE
32 .YOHANA HARDIKA SAMBUNG
33 .YUSTINA TUNGA
34 .YULYONO BEATRIKSITUS NAGEL
35 .FRANSISKA SELVIANA AHING
36 .HELENA TITI GANUNG
37. SKOLASTIKA NURHAYATI AGAS
38. NOVENDRA CHARLIE BUDIMAN
39 .ANASTASIA SKOLASTIKA AWET
40 .MARIA SUTRINIWATY PARTO
41 .LUDOVIKUS DUHU
42. MARSELINUS HARDIYANTO IFON
43 .BONFILIO RANU JEBARUS
44 .MARIA ROSA MYSTICA PEMBE
45. YOSEFINA YUSILA KONI SUDIRMAN
46. MARCELINA ARMEINITA BOSKO
47 .MARIA HERTI MAJI DATH
48. ROFINUS ANGKUR
49. MERLINDA OKTAVIA INDAH
Jumlah peserta yang mencapai passing grade pada hari ketujuh berjumlah 204 orang.
Pada hari ketujuh tanggal 18 Februari 2020 peserta yang terdaftar 500 orang.
Peserta yang hadir 478 dan tidak hadir 22 orang.(ris)
PK/IST
TESTING-Testing CPNS di Manggarai hari ketujuh, Selasa (18/2/2020) pagi.
Area lampiran
|ZODIAK HARI INI Rabu 19 Februari 2020 Gemini Susah Hati Cancer Jangan Cuma Janji Zodiak Lain?
|TERNYATA ini Penyebab Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia , Ini Catatan Film dan Iklan Ashraf
|Begini Kondisi Ashraf Sinclair Sebelum Meninggal Seperti Kesaksian Teman, Suami BCL Terlihat Begini
|Jadwal Acara TV Hari Ini Rabu 19 Februari 2020, Sinetron Samudra Cinta di SCTV Jam 7.30 Malam
|Indonesia Tak Perlu Sesali Timor Leste Lepas dari NKRI, Ini Alasan Cerdas BJ Habibie Gelar Refredum