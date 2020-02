Prajurit dan PNS Korem 161 Wirasakti Kupang Wajib Belajar Bahasa Inggris

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Setiap Prajurit dan PNS di lingkungan Korem 161 Wira Sakti Kupang dan jajaran kini diwajibkan untuk menguasai Bahasa Inggris. Selain itu, mereka diwajibkan untuk berbicara bahasa Inggris pada setiap hari Rabu.

"Setiap Prajurit dan PNS jajaran Korem 161/Wira Sakti wajib mempelajari Bahasa Inggris. Satu hari dalam satu minggu yaitu hari Rabu digunakan sebagai English Day," ujar Danrem 161 Wira Sakti Brigjen TNI Syaiful Rahman S.Sos saat memantau pelaksanaan Lomba Pidato Bahasa Inggris antar Prajurit di Aula Sudirman Markas Korem 161 Wira Sakti Kupang pada Senin (17/2/2020).

Dalam lomba pidato tersebut, akan dinilai sejauh mana kemampuan bahasa Inggris dari prajurit dan PNS TNI AD baik yang Bintara maupun Tamtama.

"Dalam momen HUT ke 59 Korem 161/Wira Sakti ini, kami selenggarakan Lomba Pidato Bahasa Inggris. Ini dibuat untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan prajurit dan PNS dalam berbahasa Inggris," kata Danrem 161/Wira Sakti.

Lomba pidato tersebut, selain digelar untuk kategori prajurit dan PNS TNI, juga digelar untuk kategori pelajar SD, SMP dan SMA/SMK sederajat.

Untuk Tingkat Militer diikuti oleh para Bintara, Tamtama dan PNS di Wilayah Garnisun Kupang. Demikian pula untuk tingkat pelajar.

Kepala Penerangan (Kapen) Korem 161 Wira Sakti Kupang, Mayor Inf Arwana Minarta menambahkan, untuk kategori Prajurit dan PNS TNI diikuti oleh 19 peserta yang terdiri dari Kodim 1604/Kupang, Balak Aju Kodam IX/Udayana dan Korem 161/Wira Sakti.

Sementara itu, ia menjelaskan, untuk peserta Lomba Pidato Tingkat Militer dan Tingkat SD, SMP serta SMA/SMK sederajat dari luar wilayah Garnisun Kupang, panitia menerima rekaman video pidato bahasa Inggris.

"Untuk lomba pidato dengan peserta dari luar Garnisun Kupang, dikirimkan dalam bentuk rekaman video paling lambat Minggu, 16 Februari 2020 pukul 21.00 Wita kepada panitia lomba," ungkap Mayor Arwan.

Ia menjelaskan, para peserta Lomba Pidato Bahasa Inggris dengan tema "Keep Clean and Green Around Us" itu diberi waktu 5 hingga 10 menit untuk berpidato. Mereka akan dinilai oleh juri mencakup tujuh aspek penilaian yaitu introduction, organization,conclusion, vocal quality , eye contact, body language dan time.

Sementara itu, lanjut Mayor Inf Arwan, dewan juri untuk lomba terdiri dari Daniel Franky Kamengko dari Lembaga Kursus English First, Dorkas Anomi Johannis dari SMPN 4 Kupang dan Isakh Tlaan dari SMKN 1 Kab Kupang. Mereka akan menentukan empat tingkat penilaian yaitu excellent, good, fair dan need improvement.

Hadir dalam Lomba Pidato Bahasa Inggris ini Danrem 161/Wira Sakti, Para Kasi Korem, Dandim 1604/Kupang dan Para Danka Balak Aju Kodam IX/Udayana. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong )