Ini Harga Peugeot Duo SUV Anyar, New Peugeot 3008 Allure Plus dan 5008 Allure Plus

New Peugeot 3008 Allure Plus SUV dan New Peugeot 5008 Allure Plus SUV diluncurkan di Astra Peugeot Cilandak, Jakarta (11/2/2020).

POS KUPANG.COM--Sosok keduanya tidak berbeda jauh dari sebelumnya. Namun, ada sejumlah fitur dan kelengkapan yang menjadi daya tariknya. Paling kentara yakni dari segi dimensi kelapangan serta kehadiran fitur navigasi yang siap memandu pengemudi selama perjalanan.

ASTRA Peugeot Indonesia menegaskan kehadirannya di pasar SUV Indonesia dengan meluncurkan New Peugeot 3008 SUV Allure Plus dan New Peugeot 5008 SUV Allure Plus di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Kehadiran duo SUV terbaru Peugeot ini mengikuti jejak sukses kehadiran Peugeot 3008 SUV GT Line dan Peugeot 5008 SUV GT Line sebelumnya.

Kehadiran SUV ini menjadi kebangkitan Peugeot memasuki pasar premium di Indonesaia dalam beberapa tahun terakhir.

Respons positif konsumen menjadi tolak ukur Astra Peugeot Indonesia menghadirkan varian model lain untuk menjawab kebutuhan yang melahirkan sosok duo SUV Peugeot, 3008 dan 5008 Allure Plus, resmi meluncur di pasar Tanah Air.

Chief Executive Operational Astra Peugeot Rokky Irvayandi saat launching di Astra Peugeot Cilandak, Jakarta (11/2/2020). (Dok. Peugeot Indonesia)

Fitur dan kelengkapan

Sepintas sosok keduanya tidak berbeda jauh dari sebelumnya. Namun, ada sejumlah fitur dan kelengkapan yang menjadi daya tarik, baik Peugeot SUV 3008 maupun 5008 Allure Plus.

Paling kentara yakni dari segi dimensi kelapangan serta kehadiran fitur navigasi yang siap memandu pengemudi dalam mengemudi di jalan.

“Menjejaki sukses versi GT Line, Peugeot 3008 dan 5008, varian terbaru diharapkan mendapat respons positif dari konsumen Indonesia," papar Chief Executive Operational Astra Peugeot Rokky Irvayandi saat launching di Astra Peugeot Cilandak, Jakarta (11/2/2020).

Launching New Peugeot 3008 Allure Plus SUV dan New Peugeot 5008 Allure Plus SUV di Astra Peugeot Cilandak, Jakarta, Selasa (11/2/2020). (Dok. Peugeot Indonesia)

"Apalagi hal ini merupakan jawaban dari masukan dari sejumlah calon konsumen dan konsumen berkenaan dengan sosok SUV yang dibutuhkan. Kami melihat kehadiran varian model terbaru saling melengkapi line up Peugeot di pasar,” imbuhnya.

Bukan tanpa alasan Astra Peugeot memboyong sosok New Peugeot 3008 SUV dan 5008 SUV Allure Plus. Selain sejumlah fitur dan kelengkapan berteknologi, value yang melekat pada sosok duo SUV begitu jelas.