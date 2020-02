Chord Kunci Gitar dan Lirik Aurora - Maliq & DEssentials, Dari Hati Lalui Tanah Air Udara

.

Intro: C D Bm Em

C D Bm Em

Biar ku ungkap cinta cinta begitu besar

C D Bm Em

Biarkan itu menjadi rasa indah yang kumiliki

.

C D Bm Em

Cinta tak sepantasnya aku tutupi saja

C D Bm Em

Biarku ungkap semua perasaanku terhadapmu

C D Bm Em

Kupasti bisa bahagiakan dirimu

C D Bm Em

Secepatnya saat kunyatakan perasaanku slama ini

.

Reff:

C D

Biarkan kini ku tunggu pasti

Bm Em

Jawabanmu membalas cintaku

C D

Cintaku jangan dinanti-nanti

Bm Em

Cintamu pastikan sampai mati

C D

Janganlah ada ragu dihati

Bm Em

Kutau kan membuatmu terluka

C D

Cintamu jangan dinanti-nanti

Bm Em

Cintaku tulisa dan sampai mati

Ho oh ha ha ha

Who who who

Musik: C D Bm Em

Back to reff

