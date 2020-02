POS-KUPANG.COM | KUPANG --Rayakan Hari Valentine secara sederhana, ini pesan Putri Pariwisata Indonesia NTT. Puteri Pariwisata Indonesia asal NTT 2019 Audrey Jennifer Siebel mengaku merayakan momen Hari Kasih Sayang ( Valentine Day) secara sederhana.

Wakil Indonesia dalam ajang Miss Tourism Metropolitan International 2019 di kamboja pada 14 Desember 2019 lalu itu menyebut Valentine sejati itu harus dirayakan dalam keseharian.

Baginya, Valentine day mengingatkan bahwa berbagi kasih tidak hanya terbatas pada pasangan tetapi juga kepada sesama lain seperti orang tua dan sanak saudara.

"Makna buat saya adalah dimana kita mengingat kembali arti dari kasih sayang, tetapi bagi saya berbagi kasih sayang bukan hanya bersama pasangan tetapi juga bersama orang tua saudara dan semua orang yang kita sayangi," ujarnya kepada POS-KUPANG.COM.

Ia mengatakan, tidak ada yang berubah dalam merayakan Valentine day saat sebelum dan setelah menyandang gelar Putri pariwisata Indonesia NTT.

"Menjadi putri dan merayakan valentine menurut saya tidak banyak berubah karena saya masih seperti yang dulu yang dikenal semua orang yang saya sayangi," katanya.

Kepada generasi muda di NTT, ia mengingatkan bahwa yang terutama dari perasaan cinta adalah ketulusan.

"Pesan saya untuk generasi muda, valentine bukan hanya berupa barang yang kita berikan sebagai bukti kasih sayang, bukan juga hanya kata-kata yang kita lontarkan. Juga bukan hanya tindakan percuma yang kita berikan. Valentine adalah sesuatu yang kita berikan menjadi arti dari tulusnya hati kita akan rasa sayang dan cinta kita kepada sesama. Always spread your love to everyone," pesannya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)