Dibalik Kisah Drama Korea Selection: The War Between Women, Jin Se Yeon Pertaruhkan Hidupnya

Dibalik Kisah Drama Korea Selection: The War Between Women Episode 15, Jin Se Yeon Pertaruhkan Hidupnya

POS-KUPANG.COM - Drama Korea TV Chosun Selection: The War Between Women atau Queen: Love And War, mengisahkan tentang Kang Eun Bo (Jin Se Yeon), seorang wanita yang ingin membalas dendam atas pembunuhan saudara kembarnya.

Untuk mendapatkan keadilan bagi keluarganya, ia harus mengikuti kompetisi kejam untuk memenangkan hati Raja Yi Kyung (Kim Min Kyu), yang bermasalah dengan mimpi-mimpi aneh.

Dalam diam baru, Jin Se Yeon meletakkan pisau ke tenggorokannya saat dia bernegosiasi dengan lawan yang tak terlihat.

(soompi)

Terlepas dari tindakannya yang ekstrem, tidak ada jejak ketakutan atau keraguan di wajahnya saat dia bersiap untuk melakukan pengorbanan utama untuk alasan yang tidak diketahui atau menggertak keluar dari situasi yang sulit.

• 6 Rumah Idaman Ala Drama Korea, Tak Sekedar Indah dan Nyaman, Cek Nomor 3 dan Nomor 5

• 10 Drama Korea Berkisah Si Kaya dan Si Miskin Paling Asyik dari Masa ke Masa

• Bikin Baper dan Banjir Air Mata, Inilah 5 Drama Korea yang Endingnya Tak Bahagia! Tonton Lagi yuk!

Seperti dikutip dari Soompi.com, adegan ini direkam pada 9 Januari di Mungyeongsaejae di Provinsi Gyeongsang Utara.

Selama latihan, Jin Se Yeon bereksperimen dengan perincian tentang cara memegang pisau dan sudut di mana ia menyentuh tenggorokannya serta membenamkan dirinya ke dalam emosi karakternya.