Indonesian Idol

CARA VOTE & SMS Indonesian Idol Lyodra Ziva Tiara Nuca Senin 10 Februari 2020 Malam, LIVE RCTI

CARA VOTE Kontestan Indonesian Idol Top 4 Lyodra Ziva Tiara Nuca Senin 10 Februari 2020 Malam Ini Live RCTI

CARA VOTE & SMS Indonesian Idol Lyodra Ziva Tiara Nuca Senin 10 Februari 2020 Malam, LIVE RCTI
Instagram/Indonesian Idol
Tiara Indonesian Idol. CARA VOTE & SMS Indonesian Idol Lyodra Ziva Tiara Nuca Senin 10 Februari 2020 Malam, LIVE RCTI 

CARA VOTE Kontestan Indonesian Idol Top 4 Lyodra Ziva Tiara Nuca Senin 10 Februari 2020 Malam Ini Live RCTI

POS-KUPANG.COM -  CARA VOTE Kontestan Indonesian Idol Top 4 Lyodra Ziva Tiara Nuca Senin 10 Februari 2020 Malam Ini Live RCTI

Ajang kompetisi Indonesian Idol 2020 akan memasuki babak Top 4 yang akan digelar Senin 10 Februari 2020 malam pukul 21.00 WIB.

Nantinya hanya akan ada 4 kontesntan tersisa yang unjuk kebolehan di Top 4 Indonesian Idol 2020 malam ini, Senin 10 Februari 2020.

Pengumuman tentang Top 4 ini disampaikan akun Instagram Indonesian Idol @indonesianidolid/

"Siapakah yang akan terus bertahan dan menjadi Idola Indonesia selanjutnya? Saksikan penampilan Finalis Top 4 SENIN, 10 Februari 2020 pukul 21.00 WIB. Jangan lupa VOTE Idolamu agar bisa terus lanjut ke Top 3!" tulis akun Indonesian Idol.

Akun Indonesian Idol juga memberikan hastag @OfficialRCTI #IndonesianIdol #HomeOfTheIdols  #IdolxTokopedia #idolasmartfrenWOW #CeritaRasa #LoveLifeLoveMilk #PerfectSong

Saat ini tersisa 4 kontenstan Indonesian Idol 2020. Mereka adalah Lyodra, Nuca, Ziva dan Tiara.

"Saatnya kamu merasakan keseruan nonton langsung 3 episode terakhir panggung @indonesianidolid di studio RCTI+. Ayo beli tiketnya sekarang juga di aplikasi @rctiplusofficial sebelum kehabisan!" tulis Indonesian Idol.

Cara Vote Kontestan Indonesian Idol

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Tags
Indonesian Idol
Cara Vote
Lyodra Ziva Tiara Nuca
Senin 10 Februari 2020
RCTI
live streaming
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Penulis: Hasyim Ashari
Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Pos Kupang
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