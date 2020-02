Foto Gisella Anastasia eks Gading Marten Kenakan Bikini Jadi Sorotan, Wijin Khawatir?

POS-KUPANG.COM - Penampakan Gisella Anastasia memakai bikini lagi-lagi dapat sorotan. Mantan istri Gading Marten itu memposting soal ini.

Ya, semenjak resmi bercerai dengan Gading Marten pada 23 Januari 2019, kehidupan asmara Gisella Anastasia kerap menjadi sorotan dengan Wijaya Saputra.

Apalagi di awal kemunculan hubungan mereka, Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra mendapatkan nyinyiran dari publik yang beberapa di antaranya masih berharap orangtua Gempita balikan.

Namun sebaliknya Gading Marten hingga saat ini belum terlihat memperlihatkan kekasih barunya.

Baru-baru ini, Gisella Anastasia jadi bahan perbincangan bukan karena hubungannya dengan Wijin melainkan lantaran pakaian yang ia kenakan saat berada di Bali.

Jum'at (7/2/2020) Gisella Anastasia membagikan fotonya sedang berada di pantai.

Di foto tersebut Gisel mengenakan bikini namun ia lapisi dengan luaran atau outer hitam yang agak trasnparan.

Total ada tiga foto yang dibagikan oleh ibu satu anak itu.

Dua foto diambil dari kejauhan dan satu foto memperlihatkan Gisel yang tengah berendam di air dan mempertontonkan punggungnya.

"Sky above, sand below, peace within.." tulis Gisella Anastasia.

Foto berlatar pemandangan pasir dan lautan itu sontak menuai ratusan komentar warganet.