LIVE Mola TV! Link Live Streaming Barcelona vs Sporting Crista di Live TV Online www.mola.tv

POS-KUPANG.COM - Saksikan Live Streaming Mola TV Barcelona vs Sporting Crista di babak kedua kualifikasi Copa Libertadores 2020, namun tidak dapat ditonton via Siaran Langsung TV Nasional.

Live Streaming MolaTV via Live Streaming TV Online www.mola.tv menyajikan Siaran Langsung via Live Streaming Barcelona vs Sporting Crista di Kualifikasi Copa Libertadores 2020, Jumat 7 Februari 2020 pukul 07.30 WIB.

Tuan rumah yang di fase pertama sukses menaklukkan Progreso (Uruguay) di kedua leg yang dijalani, juga mengusung target sapu bersih di fase kedua ini.

Ketajaman Fidel Martinez diharapkan kembali muncul setelah sukses mencetak gol dalam dua laga kontra Progreso.

Meski demikian, Sporting Cristal juga tidak ingin terjungkal dari turnamen kali ini.

Armada Claudio Alejandro Vivas sedang dalam misi kembali ke jalur kemenangan setelah tampil tidak begitu baik di liga.

Hasil imbang setidaknya akan sedikit memudahkan langkah mereka jelang laga leg kedua di Estadio Alberto Gallardo, 14 Februari 2020.

Jadwal Copa Libertadores 2020 :

Jumat (7/2/2020) Pukul 07.30 Wib