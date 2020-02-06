Copa Del Rey 2020

Cek Link Live Score Real Madrid vs Real Sociedad di Copa Del Rey 2020 Malam Ini, Tak di TV Nasional

Cek Link Live Score Real Madrid vs Real Sociedad di Copa Del Rey 2020 Malam Ini, Tak Ada di TV Nasional

Cek Link Live Score Real Madrid vs Real Sociedad di Copa Del Rey 2020 Malam Ini, Tak di TV Nasional
Instagram/RealMadrid
Cek Link Live Score Real Madrid vs Real Sociedad di Copa Del Rey 2020 Malam Ini, Tak di TV Nasional 

Cek Link Live Score Real Madrid vs Real Sociedad di Copa Del Rey 2020 Malam Ini, Tak Ada di TV Nasional

POS-KUPANG.COM - Berdasarkan Jadwal Copa Del Rey 2020 atau Piala Raja Spanyol malam ini, belum ada informasi apakah Live Streaming Real Madrid vs Sociedad ini dapat disaksikan

via Siaran Langsung TV Nasional atau bahkan Live Streaming Mola TV yang sering menyiarkan laga sepakbola luar negeri.

Sesuai Jadwal Copa Del Rey 2020 atau Piala Raja Spanyol, Laga Real Madrid vs Real Sociedad tersebut akan digelar pada Jumat (7/2/2020) dini hari ini mulai 01.00 WIB.

Cek Link Live Score di bagian berita ini.

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Link Live Streaming Real Madrid vs Sociedad di Copa Del Rey 2020 atau Piala Raja Spanyol pun belum tersedia info apakah akan disiarkan di Live Streaming Mola TV, Vidio.com atau tidak Siaran Langsung TV Nasional.

Dalam skuad yang sudah dirilis, Real Madrid masih akan tampil tanpa dua bintangnya, Gareth Bale dan Eden Hazard. 

Keputusan pelatih Zinedine Zidane kali ini patut dipertanyakan karena Bale dan Hazard terlihat sudah berlatih penuh, Rabu (5/2/2020).

Absen melawan Sociedad membuat Gareth Bale sudah dua pekan tidak bermain atau empat pertandingan beruntun. 

Kali terakhir Bale tampil adalah ketika Real Madrid mengalahkan Unionistas de Salamanca pada laga 32 besar Copa Del Rey akhir Januari lalu.

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Tags
Live Score
Copa Del Rey 2020
Real Madrid vs Real Sociedad
Mola TV
Vidio.com
Piala Raja Spanyol
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Editor: Hasyim Ashari
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