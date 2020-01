Restoran Hotel di Kota Kupang Tawarkan Makan Sepuasnya Rayakan Imlek Tahun Ini

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Rayakan Tahun Baru China atau Imlek tahun ini perusahaan hospitality menawarkan beragam promo. Tapi sebagian besar perhotelan yang ada di Kota Kupang menyuguhkan promo makan sepuasanya namun dengan tema, harga dan menu makanan yang berbeda. Meskipun tetap mengangkat Chinese Food.

Sotis Hotel Kupang kali ini menawarkan Lunar Dinner. Dimana Anda bisa menikmati menu Chinese dengan sajian buffet malam ini dengan harga Rp 150.000. Mulai dari pukul 19.00 Wita Anda bisa menghabiskan makan malam bersama keluarga, kerabat, ataupun kolega dengan makan sepuasnya di Beer & Barrel.

General Manager Sari Sedhu, Jumat (24/1/2020) mengatakan makan malam yang dikemas dalam Lunar Dinner ini juga menyediakan Angpao Menarik.

On the Rock hotel sendiri menawarkan Brunch Buffet dengan harga Rp 65.000 per orang.

Dengan harga tersebut kamu bisa makan sepuasnya dan dapat menikmati semua makanan dengan tema Imlek yang sudah di sediakan secara prasmanan.

Swiss Belinn Kristal Hotel Kupang di Pasir Panjang, Jl. Timor Raya. (Kristal Hotel International)

Executive Secretary, Kiky Berek, mengatakan promo ini dapat Anda nikmati mulai pukul 11.00 - 13.30 Wita di Pala Restaurant On The Rock Hotel by Prasanthi.

"Semoga di Tahun Baru Cina 2020 dengan shio Tikus Logam, kita sekalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan lagi di tahun yang baru ini," ujarnya.

Menyambut Hari Raya Imlek, Sasando Hotel anak perusahaan dari PT Flobamorata Bangkit International punya promo istimewa.

Bertemakan Chinese New Year masyarakat NTT pada umumnya, dan kota Kupang khususnya serta tamu dari luar bisa menikmati berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh pihak hotel.

