Chord Kunci Gitar Simple dan Lirik Lagu Via Vallen 'Bagai Langit dan Bumi', Segera Ambil Gitarmu

'Bagai Langit dan Bumi' merupakan lagu yang dinyanyikan pedangdut Via Vallen.

Bukan rahasia lagi jika lagu-lagu pendangdut asal Sidoarjo ini menjadi populer yang banyak dicari oleh pecinta musik.

Tak heran jika lagu Via Vallen juga dicover oleh beberapa orang.

Untuk kalian yang ingin mengcover lagu 'Bagai Langit dan Bumi' Via Vallen tak perlu khawatir.

Berikut, berikut kunci gitar dasar paling mudah lagu Bagai Langit dan Bumi - Via Vallen :

Kunci Gitar ( Chord ) Via Vallen - Bagai Langit dan Bumi :

( intro ) C Em F C

Dm Em Dm G C

C Em

bagaikan langit dan bumi

F

aku dan engkau

C

selamanya takkan pernah

Dm

bisa kan bersama

Am

sadar ku siapa

G

yang tak pantas untuk

C

bersanding denganmu