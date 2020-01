Pemain Persib Bandung Ezechiel Kandas di Bhayangkara FC, Lihat Nilai Transfernya Mega Bintang Ini

POS KUPANG.COM-- Ezechiel Ndouassel resmi diumumkan sebagai pemain baru Bhayangkara FC pada musim kompetisi Liga 1 2020.

Kepastian tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi klub, @bhayangkarafc, Selasa (21/1/2020) malam.

Hal ini sekaligus menjawab kabar transfer yang panas beredar mengenai mantan bomber andalan Persib Bandung tersebut.

Dalam postingan di akun Instagram @bhayangkarafc, tampak foto Ezechile menggunakan jersey Bhayangkara FC.

"The King is here. King Ezechiel N'douassel.. welcome bro..," demikian tulisan di unggahan tersebut.

Bergabungnya Ezechiel sekaligus melengkapi kuota pemain asing Bhayangkara FC.

Ezechiel menjadi rekrutan asing keempat setelah sebelumnya tim asuhan Paul Munster itu mendatangkan Renan Silva, Guy Herve, dan Lee Won-jae.

Bhayangkara FC resmi memperkenalkan Ezechiel Ndouassel sebagai pemain barunya, Selasa (21/1/2020) pukul 23.00 WIB (Instagram @bhayangkarafc)

Ezechiel sebelumnya dikabarkan resmi mengajukan permohonan pengunduran diri dari Persib Bandung.

Akan tetapi, Persib Bandung sepertinya telah merelakan pemain andalannya untuk hengkang.

Pasalnya, Persib Bandung sebelumnya sangat kukuh mempertahankan Ezechiel.