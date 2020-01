VIDEO: Chord dan Lirik Lagu Aku Milikmu Iwan Fals Kuncinya Simple - Kan Memelukmu Sampai Pagi

Berikut chord gitar dan lirik lagu 'Aku Milikmu' - Iwan Fals.

Intro : F G C

F E Am G F..

.

C G

kupikir kau sudah

Am G

melupakan aku

F Em

ternyata hatimu

Dm G

masih membara untukku

.

*)

C G

waktu kan berlalu

Am G

tapi tidak cintaku

F Em

dia mau menunggu

Dm G

untukmu untukmu..

.

Reff:

-G F G C

aku milikmu malam ini

-G F G Am

kan memelukmu sampai pagi

-G F E Am

tapi nanti bila ku pergi

-G F G C

tunggu aku di si ni..

.

Int. -G F Em..

.

Kembali ke : *), Reff [2x]

.

F G Am -G

tunggu aku di..si ni

F G C

tunggu aku di si ni

.

Outro : F G C

