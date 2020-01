Ahli Tarot Bocorkan Ada Pria yang Menanti Kepastian Luna Maya, Ryochin atau Faisal Nasimuddin?

POS-KUPANG.COM - Pria yang menunggu kepastian Luna Maya untuk menikah diungkap sosok ini. Apakah Ryochin atau Faisal Nasimuddin yang menunggu mantan Ariel NOAH itu?

Ya, pasca jalinan asmaranya dengan Reino Barack kandas, Luna Maya kerap dikabarkan dekat dengan beberapa lelaki.

Seperti nama pengusaha sukses asal Malaysia, Faisal Nasimuddin hingga pria asal Jepang, Ryochin, sempat digosipkan menjalin kasih dengan Luna Maya.

Dugaan publik muncul setelah Luna Maya kerap membagikan momen bersama Faisal dan Ryochin di laman Instagram pribadinya.

Luna pun angkat bicara dan membantah desas-desus hubungannya dengan Faisal.

Sang artis pun mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Faisal selama ini hanya sebatas teman.

• Ayu Dewi Ungkap Fakta Kedekatan Luna Maya & Ryochin, Sebut Nama Suami Nagita Slavina Raffi Ahmad

• Inilah Sosok Ryochin, Lelaki yang Dekat Luna Maya, Mungkinkah Gantikan Cinta Ariel?

• Dekat dengan Ryochin, Mbak You Beri Peringatan ke Luna Maya, Sebut eks Ariel NOAH Bakal Susah Nikah

• Foto Cantik Luna Maya Diuggah Ryochin di Instagram, Pria Jepang Diberi Jadi Pacarnya

• Heboh Ryochin Unggah Foto Luna Maya Saat Liburan Bareng di Eropa, eks Reino Barack Resmi Jadian?

• Digosipkan Pacaran, Inilah Fakta Ryochin, Pengusaha Jepang yang Dekat dengan Luna Maya, Lebih Muda?

• Luna Maya Tinggal& Hidup Mewah diJakarta Beda dengan Ibunya Hidup Sedehrana di Tengah Sawa di Bali

Artis 36 tahun ini juga membantah desas-desus telah menjalin hubungan dengan Ryochin.

Meski kini tak ingin gembar-gembor soal pasangannya, kisah asmara mantan kekasih Ariel NOAH ini diramal akan lancar di tahun 2020.

Salah seorang yang meramal kisah asmara Luna adalah paranormal kejawen, Mbak You.

Mbak You mengungkapkan ramalannya di acara Call Me Mel yang tayang di Youtube Official iNews pada 23 Desember 2019 lalu.

Sang paranormal mengungkapkan bahwa Luna akan segera menikah di tahun 2020.