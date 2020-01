Digosipkan Pacaran dengan Ryochin, Raffi Ahmad Malah Jodohkan Luna Maya dengan Pria ini

POS-KUPANG.COM - 'Jodoh' Luna Maya Bukan Ryochin, Suami Nagita Slavina Raffi Ahmad Malah Sebut Pria Ini

Gosip hubungan Luna Maya dengan Ryochin semakin santer berhembus pasca Luna Maya terakhir kali menjalin hubungan dengan Reino Barack yang kini resmi menikahi Syahrini.

Namun dari kanal Youtube Raffi Ahmad, pada Kamis (9/1/2020) kemarin Ryochin dan Luna Maya disebut 'tak berjodoh' lantaran suatu hal.

"In The Middle Of The Night London (di tengah malam di London)," tulis Raffi Ahmad.

Tak cuma foto, di Instastory Raffi Ahmad juga membagikan video yang merekam kedekatan Luna Maya saat sedang bersama Ryochin lewat Insta Story-nya.

"Oke guys, kita ketemu sama Ryo dan Luna Maya," ucap Raffi Ahmad.

Pertemuan Luna Maya-Ryochin dengan pasangan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad terekam di kanal Youtube RANS berjudul "KASIH KADO UNTUK IGUN. DIA LANGSUNG MILIH SENDIRI DI LONDON".

Nah di video tersebut, terlihat Raffi Ahmad beserta rombongan sedang berkumpul di sebuah restoran.

Perbandingan Harta Reino Barack & Ryochin Pacar Baru Luna Maya (Kolase Tribun Manado)

Ada kru RANS Entertainment, Ryochin, dan juga Luna Maya.

Raffi bertanya kemana tujuan Luna dan Ryochin selanjutnya setelah di London.