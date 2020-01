Didepan Pelatih Mario Gomez, 2 Pemain Arema FC Malah Raih Penghargaan, Lihat Profil Spektakuler

POS KUPANG.COM-- Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) bersama dengan Indosiar menggelar acara bertajuk Indonesia Soccer Award 2020.

Acara tersebut ditayangkan di Indosiar dan digelar di Studio EMTEK City, Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (10/1/2020), pukul 20.00 WIB.

Dikutip TribunWow.com dari Bolasport.com, Jumat (10/1/2020), acara tersebut digelar oleh APPI sebagai apresiasi kepada pemain, pelatih, wasit, hingga tokoh sepak bola Indonesia terbaik dan terfavorit.

Indonesian Soccer Awards 2020 akan menghadirkan 16 kategori penghargaan.

Kategorinya adalah Best Goalkeeper 2019, Best Defender 2019, Best Midfielder 2019, Best Striker 2019, Best Young Footballer 2019, Best Woman Footballer 2019, Best Footballer 2019, Favorite Goal 2019, Favorite Young Footballer 2019, Favorite Footballer 2019, Best 11 2019, Best Coach 2019, Best Referee 2019, Fair Play Award, Lifetime Achievement dan Tribute To Alfin Lestaluhu.

Pemilihan pemenang dilakukan oleh para masyarakat yang mengikuti poling sejak 23 Desember 2019 sampai 10 Januari 2020 pukul 15.00 WIB.

Acara tersebut dihadiri banyak pemain yang turut menjadi nominasi terbaik dalam posisinya.

Dikutip TribunWow.com dari Twitter Indosiar @indosiar, sejumlah pemain telah resmi keluar sebagai penerima penghargaan.

Gelandang Arema FC, Makan Konate, yang Juga Eks Pemain Persib Bandung. (Bolasport.com/ Suci Rahayu)

Dalam acara tersebut, Arema FC menjadi penyumbang dua pemian terbaik.

Mereka adalah Hamka Hamzah dan Makan Konate.

Hamka Hamzah diumumkan keluar sebagai Best Defender 2019 atau pemain belakang terbaik 2019.