Nyata, Leonardo DiCaprio Selamatkan Lelaki Yang 11 Jam Dalam Air Karena Jatuh Dari Kapal Pesiar

POS-KUPANG.COM - Bukan dalam film tapi Aktor Leonardo DiCaprio yang belum pernah sekali pun memerankan tokoh superhero dalam film, namun ia baru saja menjadi 'hero' di kehidupan nyata.

Belum lama ini, DiCaprio dilaporkan telah membantu menemukan dan menyelamatkan seorang pria yang jatuh dari kapal pesiar di Karibia.

Pria itu, yang jatuh dari kapal pesiar Club Med, berada dalam air selama 11 jam sebelum ditemukan.

DiCaprio bersama pacarnya, Camila Marrone, dan sekelompok sahabat mereka sedang berlibur di kapal dekat St Barts pada 30 De

• Simak! Ini Prosedur Pendaftaran SNMPN 2020 untuk Sekolah

sember 2019, ketika mereka bergabung dengan upaya pencarian darurat.

Kapal yang ditumpangi bintang film Once Upon a Time in Hollywood itu adalah satu-satunya di daerah itu saat mereka menemukan dan menyelamatkan individu tersebut sebelum matahari terbenam.

Menurut The Sun, lelaki itu bekerja di kapal pesiar dan mabuk pada saat kejadian.

Hanya seminggu setelah aksi heroik DiCaprio itu, ia kembali ke dunia hinuran seperti biasa dengan menghadiri Golden Globe 2020. Musim panas lalu, organisasi nirlaba milik DiCaprio menyumbangkan 5 juta dolar AS atau setara Rp63 miliar untuk membantu upaya memadamkan kebakaran hutan hujan di Amazon. (kompas.com)