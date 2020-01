Bintang ILC TV One Rocky Gerung Kagumi Karakter Gus Dur, Kecewa Temui Tommy Soeharto di Penjara

POS-KUPANG.COM - Bintang ILC TV One Rocky Gerung Kagumi Karakter Gus Dur, Kecewa Temui Tommy Soeharto di Penjara

Pengamat Politik, Rocky Gerung mengaku dekat dengan sosok Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Meski demikian, Rocky Gerung mengatakan dirinya pernah mengkritik Gus Dur.

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam rangka 10 tahun wafatnya Gus Dur pada Senin (30/12/2019).

Ia meyayangkan langkah Gus Dur yang sempat ingin membubarkan DPR.

Menurutnya hal itu dilakukan dengan tanpa pikir panjang terlebih dahulu.

"Saya kritik karena Gus Dur akhirnya mengeksploitasi kemampuan personalnya untuk sebut saja menundukkan politisi di DPR sehingga dia keluarin istilah Taman Kanak-Kanak dan akhirnya mengeluarkan Perppu membubarkan DPR tanpa kalkulasi tentang apa sebetulnya kepentingan politik yang lebih luas," terang Rocky Gerung seperti dikutip dari channel YouTube Resonansi TV pada Kamis (2/1/2020).

Meski demikian, Rocky Gerung memahami karakter Gus Dur yang selama ini memang sering berpikiran 'out of the box'.

"Dan orang menganggap bahwa berlebihan Gus Dur tetapi ya sudah kita pahami bahwa Gus Dur selalu membuat langkah radikal," katanya.