TRIBUN WIKI: Mie Kuah Iga On The Rock Jadi Menu yang Pas di Musim Hujan

Menu Promo Hotel On the Rock bulan ini, Mie Kuah Iga

Ini dia mie kuah iga On The Rock Hotel Kota Kupang jadi menu yang pas di musim hujan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Musim hujan paling enak menikmati menu berkuah dan hangat. Mie Kuah Iga bisa jadi pilihan menemani santap pagi, siang dan malam Anda.

Mie Kuah Iga spesial disajikan dari Pala Restoran On The Rock Hotel Kota Kupang. Khusus bulan ini Anda bisa menikmati menu promo ini yang disuguhkan dengan kecap dan sambal lu'at khas Kupang.

• Kapolres Manggarai Timur: Kakak Beradik Pelaku Pemukulan Ayah Sudah Diamankan di Polsek Borong

Jangan khawatir soal harga menu di restoran. Anda bisa menikmati menu yang satu ini dengan harga hanya Rp 35.000 nett per porsi. Harga tersebut sudah termasuk dengan minuman, baik es teh atauphn teh panas.

Exevutive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Sabtu (4/1/2020), menyampaikan Pala Restoran di buka setiap hari mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 23.00 Wita untuk tamu / pengunjung luar hotel dan untuk para tamu hotel yang menginap di On The Rock Hotel by Prasanthi bisa juga melakukan pesanan di kamar dengan jam pelayanan yaitu 24 jam.

• Warga Kota SoE Keluhkan Air PDAM Tidak Mengalir, Ini Tanggapan Direktur PDAM SoE Lilly Hayer

"Djamin puas murah dan enak dinikmati disaat suasana hujan," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)