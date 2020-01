Jakarta Bakal Tenggelam, 7 Negara Lain Juga Akan ALami Nasib Serupa, Ini Data dan Penjelasannya

POS KUPANG.COM--- DKI Jakarta diprediksi akan tenggelam. Tak hanya DKI Jakarta, tujuh negara lain nasibnya juga serupa.

Kapankah waktunya dan seperti apa penjelasannya?

Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Banjir di sejumlah DKI Jakarta dan sekitarnya tengah menjadi sorotan.

Banjir di wilayah Jabodetabek sejak Selasa (31/12/2019) itu bahkan memakan korban jiwa.

Korban banjir di Jakarta yang berjatuhan kebanyakan meninggal disebabkan karena hipotermia.

Dalam berbagai postingan di media sosial, terlihat bagaimana Jakarta tampak direndam banjir.

Berbicara tentang DKI Jakarta, seorang pakar memprediksi DKI Jakarta akan tenggelam.

DKI Jakarta diprediksi akan tenggelam bersama tujuh negara lain di Asia.

Hal tersebut diungkap dalam laporan berjudul New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and coastal flooding yang terbit di jurnal Nature Communications pada 29 Oktober 2019, dikutip dari Kompas.com (grup TribunJatim.com).