Potret Kemesraan Luna Maya dengan Ryochin Setelah Putus dengan Reino Barack Suami Syahrini

Luna Maya tertangkap kamera duduk berdua bersama pria yang dikabarkan dekat dengannya, Ryochin.

Momen tersebut langsung dibagikan oleh Ryochin melalui akun Instagram @ryochin424.

Akun @ryochin mengunggah potret bersama Luna Maya pada Senin (30/12/2019).

Diketahui, Luna Maya dan Ryochin memang sedang menghadiri pesta pernikahan sahabatnya, Wonjin.

Keduannya mendapatkan undangan saat mereka sedang berlibur ke Jepang bersama.

Bahkan Ryochin sempat menuliskan mereka akan segera bertemu kembali di Yunani.

"See u soon in (lambang bendera Yunani dan emoji cincin)," tulis akun @ryochin424.

Benar saja, hari ini mereka bertemu untuk mendatangi resepsi pernikahan Wonjin Seo di Yunani.